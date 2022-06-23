В Таганрогском заливе ожидается сильный шторм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганрогском заливе в ближайшее время разразится мощный шторм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- По данным Росгидромета, до конца суток 23 июня, ночью и утром 24 июня в Таганрогском заливе Азовского моря ожидаются сильные дожди, - отмечается в тексте сообщения.

Видимость ухудшится до 1-2 километров. Дожди пройдут в сочетании с грозой и градом. При грозе поднимется шквалистый ветер. Его порывы временами будут достигать 20-25 метров в секунду.

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22 и 23 июня видимость в Таганрогском заливе может ухудшиться до 1-2 км.

Синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер.