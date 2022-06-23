В Ростовской области снова продлили штормовое предупреждение.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Ростовской области было продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС донского региона.
- Ночью и утром с 23 на 24 июня местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - отмечается в сообщении.
По прогнозам синоптиков, регион накроют сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Его порывы временами будут достигать 20-24 метров в секунду.
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В Ростовской области 22 и 23 июня ожидаются ливни, усилится ветер.
В непогоду жителям Дона рекомендуют быть предельно осторожными.