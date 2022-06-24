Волонтеры рассказали, как полицейские задержали водителя, перевозившего тепловизор из Ростовской области на Донбасс

Доброволец считает, что проверки на дороге сильно задерживают волонтеров, которые везут помощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети активно обсуждается задержание в Ростовской области волонтера, который вез на Донбасс тепловизор для бойцов ДНР. Подробностями случившегося с «КП — Ростов-на-Дону» поделился волонтер Арсений Шипеленко.

- Узнал от наших ребят, что еще в четверг, 23 июня, около трех часов дня, в Матвеево-Курганском районе был задержан наш товарищ — волонтер-гуманитарщик, - рассказывает Арсений. - Основанием было названо оскорбление и невыполнение требований представителя власти при исполнении.

По словам Шипеленко, его коллегу отпустили в пятницу, 24 июня.

- Отпустили сегодня также около трех часов дня — сутки он там пробыл. И успешно продолжил свой путь, - утверждает собеседник. - Ничего ему не предъявили, как я понимаю.

Задержанный вез тепловизор. Фото: Мария ЛЕНЦ

В то же время волонтер пожаловался на то, что проверки на длительные дорогах.

- Два раза меня вынуждали писать объяснительные с указанием номеров - куда и что я везу, с названиями некоторых подразделений. Можно час, а то и два простоять, - говорит Арсений. - На границе и так есть службы, которые досматривают нас, и это не занимает столько времени.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию о ситуации.

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