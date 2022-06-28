В Ростове появились профессии зоотаксиста, гида по рыбным местам и заплетателя боксерских косичек

Зоотаксисты обещают быстро и бюджетно перевезти животное в нужное место. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кажется, ростовчане могут продать друг другу все, что угодно. Не верите — загляните на торговые площадки в Интернете. «КП — Ростов-на-Дону» вместе с экспертами сервиса «Авито» изучают рынок услуг Ростова в интернете. Рассказываем, какие необычные предложения нашли.

ВСЕМ — КОСЫ!

Освоив этот навык, нужно мчаться если не с корабля на бал, то с курсов на курорт — плести косички туристам и их детворе. Педагоги учат плести афрокосы на живых моделях пять дней. Стоит это удовольствие - от 10 тысяч рублей, а по итогу ученикам выдают сертификат и портфолио с отзывами. А если уж очень понравится, можно еще научиться плести брейды, дредокудри и даже боксерские косы.

В летний сезон плести афрокосы может оказаться прибыльным делом. Скорее, конечно, на море. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ЗЕЛЕНЬ ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА

Модные дизайн-проекты интерьера все чаще включают целые зеленые стены. Это не только красиво, но и полезно: комнатные растения улучшают качество воздуха в квартире, помогают лучше засыпать и снижают уровень стресса. Правда, требует такая красота постоянного ухода. Но отсутствие свободного времени — не повод попрощаться с мечтой. В Ростове свои услуги предлагают мастера по фитодизайну и озеленению интерьера.

Озеленение квартиры или придомового участка предлагают выполнить под ключ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Они выясняют, чего же хочет заказчик, создают эскиз и грамотно заполняют растениями пространство гостиной, кухни, коридора, ванной, балконов. Вертикальное озеленение или «живые стены» - от 10 тысяч рублей, уличное или террасное — от 15 тысяч, а дальше цена зависит от запросов клиента. Дополнительно можно заказать выезд на дом и регулярный уход.

ОГУРЕЧНАЯ МАСКА В ПЯТЬ ЛЕТ?

Взрослые так устают, что иногда лучшим отдыхом бывает целый день ничегонеделанья или возлежания на массаже и других СПА-процедурах. Но как развлечь в это время детей, чтобы не заскучали? В Ростове уже предлагают СПА для детей от 1200 рублей. За эти деньги ребенок вдоволь наплавается в бассейне, потратит неуемную энергию во время зарядки, танцев, метания дротиков, порисует, будет учиться готовить обед и ужин, а между делом подтягивать таблицу умножения или английский. И, конечно, беречь красоту ребят учат смолоду: их ждет финская сауна, скраб для тела, маска для лица с традиционными огурцами на глаза, маникюр и педикюр.

В СПА детей ленивым лежанием не заманишь. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРИСТЕГНИТЕ ТАКСУ, ПОЖАЛУЙСТА!

Сегодня в Ростове даже домашние любимцы сами путешествуют! Ездят в ветклинику, на занятия с кинологом, к грумеру, даже когда у хозяина нет времени. Просто двуногий заказывает им зоотакси, которое оборудовано всем необходимым для перевозки кошек и собак — от тойтерьера до мастифа и сенбернара.

За километр таксист возьмет 35 рублей. Если нужно подождать, пока питомцу сделают все процедуры, цену поднимают — от 50 до 150 рублей.

Зоотакси перевозят и маленьких кошек, и больших собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ УЗНАЮ ВАС!

Если летом вы решились на смелые эксперименты с одеждой и аксессуарами, ростовские имиджмейкеры предлагают свои услуги, чтобы каждая покупка радовала хозяйку и ни одна не оказалась погребена в шкафу со словам «Зачем я это купила?» Сначала стилист дает бесплатную консультацию перед работой. В прайс входит разбор гардероба: за цену от 5 тысяч рублей специалист расскажет, каким вещам еще жить и жить, а какие - «снимите это немедленно!»

Совместный шопинг с клиентом — от 15 тысяч. Выбирают обычно и базовый гардероб, и образы для особого выхода. Если нужно создать идеальный образ для фотосессии — помогут за 2500 рублей.

Имиджмейкеров привлекают, чтобы в итоге сэкономить на одежде. Фото: ИВАНОВА Диана

ЗДЕСЬ КЛЮЕТ!

До чего Интернет дошел: даже в таком сугубо интимном деле, как рыбалка, появился запрос на проводника. Услуги гида по рыбным местам в Ростове и области начинаются от 4 тысяч рублей. В стоимость входят и снасти для рыбалки, и лодка с мотором, и проживание с трехразовым питанием на базе отдыха.

Опытный проводник с рыбацким стажем от 15 лет гарантирует, что с ним можно поймать и карася, и леща, и даже щуку. Он настолько уверен в своих силах, что обещает: если лова не будет — вернет деньги.

Если ничего поймать не получится - проводник вернет деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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