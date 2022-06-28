В Ростовской области цены на картофель обрушили производители из Украины и мелкие фермеры

Фермер считает, что в опт нужно отпускать картофель по 30 рублей за кило. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области активно обсуждают падение цен на картофель. «КП — Ростов-на-Дону» узнали у главы одного из донских фермерских хозяйств Николая Юзефова, как изменились оптовые и розничные цены на картофель и стоит ли в действительности ждать их снижения.

«СБИЛИ НАМ ВСЮ ЦЕНУ»

Фермер не прогнозирует снижения цен на картофель. По его словам, дешевый товар продается уже сейчас, правда и его качество оставляет желать лучшего.

- Свой урожай реализуют мелкие фермеры на Дону и Кубани, которые закупили дешевые семена и получили слабый урожай плохого качества. Плюс Херсон продает свой картофель, - объясняет ситуацию Николай Юзефов. - Их цена — 8-10 рублей в опт. Сбили нам всю цену, завалили Москву и Питер.

Предприниматель рассказал, что на его полях себестоимость килограмма картошки составляет 14-15 рублей.

- Мы стараемся продавать оптовикам по 19-20 рублей за кило. Но это нас абсолютно не устраивает. Получается, подорожало все кроме картофеля — химия, запчасти. На сегодня оптовая цена должна быть не ниже 30 рублей, - заявляет фермер. - В Краснодарском крае крупные предприятия даже не копают урожай — будут ждать, пока закончится первая картошка плохого качества.

По мнению предпринимателя, цену перебили мелкие фермеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПОДОРОЖАЛО ВСЕ КРОМЕ КАРТОФЕЛЯ»

По словам главы КФХ, урожайность у мелких фермеров составила 120-130 центнеров с гектара. У крупных хозяйств выше, у самого Юзефова вышло 400 центнеров с гектара.

- При нынешней себестоимости — 14-15 рублей за килограмм картофеля должна быть или оптовая цена 30 рублей за кило или урожайность 550 центнеров с гектара. А, отпуская оптовикам картофель по 20 рублей за килограмм, мы только покрываем затраты на дорогую химию и запчасти.

При этом обычные жители области не найдут таких привлекательных цен на рынках и в супермаркетах. Розничные цены в несколько раз превышают оптовые.

- Мы продаем от 15 до 20 рублей, а в розницу в Ростове картофель лежит и по 50, и по 70 рублей за килограмм. Представляете? - возмущен фермер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В селе Ростовской области выстроилась километровая очередь за картошкой

Местные власти говорят, что дефицита картофеля у них нет, а такой ажиотаж - впервые (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Аналитики: самые дорогие сыры, картофель и молоко продают в Ростове

Стоимость продуктов рассчитали в Ростовстате (подробнее)