В Калмыкии мужчина выстрелил в грудь односельчанину, который заглянул к нему домой

Обвиняемым оказался 57-летний местный житель. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии прокуратура рассмотрит громкое дело об убийстве местного жителя, застреленного из одностволки прямо в грудь. Подробностями дела с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении Следственного комитета по Республике Калмыкия.

СТРЕЛЬБА В ПОСЕЛКЕ МЕНЬШЕ 100 ЧЕЛОВЕК

20 марта утром в поселке Приманыческий, что в Ики-Бурульском районе, прогремел ружейный выстрел. Его услышали местные жители — в поселке-то всего ничего меньше сотни человек живет. Как в «КП — Ростов-на-Дону» узнали у местных жителей, услышав громкий хлопок, сосед вышел на улицу и увидел лежащего на земле мужчину.

- Это был 55-летний местный житель, который нигде на тот момент не работал, - уточнили в пресс-службе.

Как рассказали в следкоме, все произошло возле дома, в котором жил подозреваемый, а теперь уже обвиняемый — 57 летний фермер.

В поселке живет примерно сто человек. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

ОБА - ОТЦЫ

О подробностях произошедшего узнали у местных. На момент совершения выстрела, из-за которого погиб 55-летний безработный, дома у фермера никого не было. Не слышали люди, чтобы мужчины распивали спиртное. Да и о давних конфликтах между ними навскидку никто не вспомнил. У обоих были семьи. Безработный, вроде как, пришел что-то попросить у фермера, и тут между ними возник конфликт.

- Между ними вспыхнула ссора, после чего обвиняемый взял в своем доме одноствольное гладкоствольное ружье и выстрелил в грудь потерпевшему, который от ранения скончался на месте происшествия, - описали ситуацию в следкоме.

Теперь Целинным межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Его обвиняют по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса — в убийстве. Доказательства и дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру.

Следователи передали дело в прокуратуру. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Напомним, это не первый случай конфликта в регионе, который заканчивается выстрелом из ружья. Так, весной на животноводческой стоянке в Малодербетовском районе нашли тело помощника гуртоправа, которого застрелили из одностволки в голову. Подозреваемых, двух жителей других регионов, задержали спустя несколько дней. В этом помогла свидетельница, которую они хотели забрать с собой с животноводческой стоянки, но женщине удалось бежать, и она заявила о произошедшем в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из одностволки — в голову: В Калмыкии выдвинули обвинения подозреваемым в убийстве на животноводческой стоянке

Двум приезжим предъявили обвинения в убийстве на чабанской точке в Калмыкии (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жители Калмыкии избили друга чайником и выбросили из окна четвертого этажа

В Элисте завершилось расследование по делу о жестоком убийстве в общежитии (подробнее)