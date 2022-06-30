Перевозчика обвинили в попытке откупиться за 300 тысяч за смерть семи пассажиров рейсового автобуса

В аварии погибли семь человек. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии громкое уголовное дело о гибели семи человек в ДТП с автобусом, получило новый поворот. Владельца компании, которой принадлежал транспорт, заподозрили в том, что он пытался повлиять на ход расследования. Подробности «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Республике Калмыкия.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Напомним, ДТП произошло в конце октября прошлого года около двух часов ночи. По версии следствия, водитель рейсового автобуса «Неоплан» двигался из Махачкалы в Санкт-Петербург. В Яшкульском районе он превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Здесь транспорт столкнулся с несколькими автомобилями, в том числе и с «КамАЗом».

В результате аварии из 33 пассажиров «Неоплана» погибли семеро, среди которых - двухлетний мальчик. Еще девять человек получили травмы, из них один получил тяжкие телесные повреждения.

Автобус столкнулся с "КамАЗом". Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- Следователи допросили 50 свидетелей, провели 15 медэкспертиз, три автотехнические судебные экспертизы, - рассказали ранее в следкоме. - Выяснилось ,что автобус не был включен в реестр транспортных средств, которые перевозят пассажиров по лицензии индивидуального предпринимателя. А водители не проходили предрейсовые медосмотры. Не велся контроль за техническим состоянием автобусов. В то же время водитель, зная о неполадках с ремнями безопасности, не стал их ремонтировать перед очередным рейсом.

ПАПА ХОТЕЛ ОТКУПИТЬСЯ

Уголовное дело завели в отношении владельца автотранспортного предприятия и водителя. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Расследованием занялся Яшкульский межрайонный следственный отдел.

По версии следствия, 11 декабря 2021 года адвокат, который защищал 53-летнего предпринимателя, взял на себя роль посредника при передаче взятки. Он прибыл в следственный отдел и передал его руководителю 300 тысяч рублей. Обвиняемый рассчитывал, что с помощью вознаграждения ему удастся «замять» дело.

По версии следствия, и предприниматель, и водитель автобуса полностью игнорировали требования обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Следователи взятку изъяли, проверили банковские выписки обвиняемых, которые подтвердили снятие денег, провели очные ставки и прослушали аудиозаписи.

- Следствием собрана доказательная база, и уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Дагестан и индивидуального предпринимателя из этого же региона с обвинительным заключением передано в суд, - уточнили в следкоме Калмыкии.

Теперь предпринимателя обвиняют еще и в даче крупной взятки должностному лицу. Адвоката — в посредничестве в этом же взяточничестве.

Напомним, разбирательство велось и в отношении 52-летний водителя «Неоплана». Его обвиняют по части 5 статьи 264 УК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц». Расследование дела завершено, и оно передано в суд.

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