Ростовчанина убили по дороге в аэропорт из-за двух миллионов рублей

Мужчины вышли из машины, и тут один достал пистолет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове под суд пойдет мужчина за разбойное нападение и убийство по дороге в аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

САМ ПРЕДЛОЖИЛ ПОДВЕЗТИ

По версии следствия, все случилось в марте 2021 года. 39-летний ростовчанин знал, что его 37-летний знакомый планирует улетать из ростовского аэропорта с крупной суммой денег, и предложил подвезти его, но до Платова пассажир так и не доехал.

В дороге водитель разыграл сцену — спровоцировал конфликт и остановился у лесополосы, на темном участке дороги. Когда мужчины вышли поговорить на улицу, обвиняемый достал травматический пистолет, но не выстрелил. Предположительно, он стал бить пассажира травматом по голове, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

БЫЛ СУДИМ ЗА РАЗБОЙ

Как позже выяснят судмедэксперты, мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы. Чтобы замести следы, обвиняемый оттащил тело убитого вглубь лесополосы и забрал более двух миллионов рублей у жертвы, после чего скрылся.

- Через несколько дней его задержали в Ставропольском крае, - рассказали в пресс-службе. - Тогда еще подозреваемого заключили под стражу. В ходе следствия выяснилось, что ранее его уже судили за разбой.

Сейчас расследование завершено, и следователи передали в суд материалы с обвинительным заключением сразу по двум уголовным статьям. По пунктам «б» и «в» части 4 статьи 162 за разбойное нападение и пункту «з» части 2 статьи 105 - «Убийство».

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