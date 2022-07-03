«Сказала маме, что беременна, и бросила трубку»: Дончанка рассказала, как решилась родить в 17 лет и почему узнала только на 10-й неделе

Будущая мама узнала о беременности уже на приличном сроке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, что может быть лучше долгожданной беременности: первое УЗИ, топот детских ножек, вечные споры на кого похож малыш, и, конечно же, море любви к ребенку. Но что делать если две полоски на тесте появляются, когда тебе нет еще и 18-ти? Тут не приятные хлопоты, а нарастающие проблемы.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанкой, которая решилась родить в 17 лет. Виктория (имя изменено - прим. ред) рассказала, почему узнала о беременности только на 10 неделе, как отреагировали родители, а также поделилась опытом каково это - быть молодой мамой.

«НА УЗИ МЕНЯ ЖДАЛ СЮРПРИЗ»

- О своей беременности узнала в ноябре 2017 года. Как сейчас помню, как только началась задержка, побежала делать тест, а там две полоски, - рассказывает Вика.

- После таких новостей первым делом решила позвонить маме. Было уже далеко за полночь. Трясущимися руками набираю номер и говорю: «Ты только сильно не ругайся. Я беременна», - вспоминает собеседница. - От страха буквально в эту же секунду отключаю телефон и ложусь спать.

За шаг до защиты диплома в техникуме пришлось взять академический отпуск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже на следующее утро, преодолев больше 100 километров, мама примчалась к порогу общежития и караулила меня возле входа. Не проронив друг другу ни слова, отправились на УЗИ, но и там нас ожидал сюрприз.

Спустя полчаса ожиданий дама в белом халате приглашает в кабинет. В тот момент сердце билось с такой скорость, словно еще минута - и потеряю сознание, - делится девушка. – С полной уверенностью, что срок маленький, ложусь на кушетку, как тут врач произносит: «Девушка, мы вообще не имеем право вас смотреть - беременность больше 10 недель».

«УСЛЫШАВ СТУК СЕРДЦА, ПОНЯЛА, ЧТО СТАНУ МАМОЙ»

- Как такое возможно, если задержка всего два дня? Не могла поверить, - признается Виктория. - Вновь переспрашиваю врача: мол, вы точно не ошиблись? И тут узист показывает на экране эмбриона, а после включает звуки сердцебиения. Наверное, только тогда до меня дошло, что скоро стану мамой.

- По словам врача, плод присоединился очень низко, и из-за этого мне казалось, что беременности нет. После сразу позвонила своему парню. Голос у него был потерянный. Мой Лешка еще два дня приходил в себя, но через время все как-то само собой устаканилось. Все эти сложные месяцы он был рядом. Да и родственники с друзьями к моему удивлению даже слова плохого не сказали, ведь по факту мы встречались уже больше 3 лет.

Отец ребенка остался, и они прожили как семья пять лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗА ШАГ ДО ЗАЩИТЫ ВЗЯЛА АКАДЕМ

- Хоть реакция близких и порадовала, но на общее состояние это никак не влияло. Уже через месяц из-за сильного токсикоза просто не могла встать с кровати. Начались проблемы с учебой. То день пропустила, то два, потом целую неделю, а долги все накапливались. Какие уж книжки и учебники, когда воды попить сложно? Пришлось буквально за шаг до защиты диплома в техникуме взять академ, - с легкой грустью произносит собеседница

- После того как учебные вопросы были закрыты, мы с парнем переехали к его родителям в деревню. Здесь в местной больнице в 14.30 родился наш сын Пашенька.

Честно признаться, не понимаю, как некоторые мамы справляются без помощи. У нас тут бабушек и дедушек, дядь и теть было хоть отбавляй. Пока они сидели с сыном, я могла хотя бы прогладить пеленки и спокойно принять душ. Но это уже через месяц такая опытная стала, а первую неделю даже боялась взять его на руки.

И вот, когда тебе кажется, что ты образцово-показательная яжмать, приходят они - зубы. Когда у Пашки стали прорезаться первые три, температура под 40 держалась неделю. Семь дней непрерывных криков и бессонных ночей. В такие моменты хочется, чтобы вся его боль перешла на тебя. Наверное, эти мамские инстинкты приходят будь тебе хоть 17, хоть 27.

Будущая мама узнала о беременности уже на приличном сроке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЖИВЕШЬ СЕБЕ БЕЗ ШТАМПА, И ЛАДНО»

- И если спустя год с обязанностями матери я справлялась на твердую пятерку, то вот со статусом счастливой жены стало как-то туговато. А все потому, что с отцом ребенка мы познакомились еще в 14. В этом возрасте еще мало понимания, что такое семья и как с ней справляться. До 17 лет, как и все подростки гуляли за ручку, ходили в кино, гостили друг у друга, а потом бац - и две полоски. Тогда казалось, что наш союз должен стать еще крепче, ведь теперь это не просто влюбленная парочка, а самая настоящая семья, - говорит девушка

- Официальный брак заключили только в 19 лет. Но до этого момента не было ощущения, что чего-то не хватает. Живешь себе без штампа, и ладно. Мы особо за этим не гнались, больше давили родители: «Да как это так! У вас вон ребенку уже третий год, а вы до сих пор не женаты» Ну и что в итоге? Поженились мы, а уже через год развелись. За эти восемь лет пришло осознание, что ты просто устал. Да, великой любви не получилось, но я все еще уверена, что наш развод никак не должен повлиять на отношение сына и отца. У Паши есть папа, и точка. Со своей стороны сделаю все, чтобы они общались, а остальное уже зависит от бывшего мужа.

«ПОКА РОВЕСНИЦЫ ХОДИЛИ В КИНО, МЕНЯЛА ПАМПЕРСЫ»

- Сейчас Пашке уже 4 года, и это самый веселый и юморной ребенок, которого я когда-либо видела. Но, оглядываясь назад понимаю, что беременность в 17 – это очень рано. Ты еще по факту сам ребенок, а тут такая ответственность. Пока мои ровесницы гуляли и развлекались, я учила детские песенки, разбиралась в видах присыпки и профессионально меняла подгузники, - смеется Виктория.

- Но даже несмотря на это, ни о чем не жалею, ведь теперь уже точно никогда не буду одинока, а все остальное можно наверстать. Например, когда сыну было почти два, вышла на работу, а когда исполнилось три, смогла спокойно оставлять его с бабушкой на весь день и пойти гулять с подругами в парк или кино. Мне нравится быть молодой мамой, тем более, когда Пашке будет 18, мне всего 35. Разница не такая большая: думаю, будем на одной волне.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Незапланированная беременность в таком возрасте, разумеется, может вызвать крайне сильные эмоции: страхи, беспомощность, панику, и конечно же, желание убежать от всего как можно дальше, - рассказывает психолог Полина Шаповалова

- Если девушка оказывается без поддержки близких людей и любимого человека, она может совершить необдуманные, непоправимые и даже фатальные поступки, которые отразятся на дальнейшей жизни. Одной справится с такой ситуацией неимоверно сложно, именно поэтому надо в любом случае обращаться за помощью к родителям или другим взрослым близким людям, даже если предположительно, их реакция будет бурной и отрицательной.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ

Даже после волны эмоций девушкам в любом случае нужно будет принять важное решение, и именно в этот момент поддержка взрослых будет необходима как никогда, - уверяет эксперт.

- Есть немало примеров, когда девушка, оставшись один на один со своей проблемой, не найдя помощи и поддержки у близких людей, совершала суицид. Поэтому моя рекомендация родителям или лицам их заменяющими - помочь и поддержать в первую очередь, а потом уже принимать оптимальное решение в сложившейся ситуации.

«ДАВЛЕНИЕ БЛИЗКИХ НИКАК НЕ ДОЛЖНО ПОВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЕ»

- Самим девушкам я бы посоветовала ни в коем случае не паниковать, так как зашкаливающие эмоции уж точно не лучший помощник в этой ситуации. В таком состоянии невозможно объективно оценивать реальность. Да, жизнь изменилась и нужно сделать выбор, но это не критическая и не безвыходная ситуация, - уверяет Шаповалова.

- Если вы увидели положительный тест, в первую очередь нужно успокоиться. Для этого отлично подойдет метод «дыхание-медитация», когда длительность вдоха равна длительности выдоха. Затем стоит обязательно рассказать о беременности родителя и молодому человеку. Помните, что окончательное решение остается только за вами, как и его последствия. Давление, угрозы или манипуляции со стороны близких или второй половины ни в коем случае не должны повлиять на ваш выбор. Если вдруг такое происходит, стоит искать помощи в другом месте. Например, можно обратиться к психологу или позвонить на бесплатный телефон доверия - есть, как федеральные номера, так и для каждого города отдельные.

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