Уснул на миг - погибли семеро: В Калмыкии суд огласил приговор водителю автобуса за смерть пассажиров

Сема пассажиров рейсового автобуса "Махачкала - Санкт-Петербург" погибли. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

С левой части автобуса сорвало металл. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии вынесен приговор по резонансному уголовному делу в отношении 52-летнего водителя автобуса, по вине которого погибли семь человек. О решении суда в «КП — Ростов-на-Дону» узнали у регионального следкома.

УСНУЛ ЗА РУЛЕМ

Судом и следствием было установлено, но в ночь на 24 октября прошлого года рейсовый автобус «Неоплан-116», ехавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, попал в аварию.

В суде было озвучено, что на участке федеральной автодороги в Яшкульском районе Калмыкии водитель уснул за рулем. Огромная машина вильнула и столкнулась по касательной с ехавшими навстречу «КамАЗом» и автобусом «Хенде». На снимках, снятых следователями на утро, видно, что до половины корпус просто оголен.

С левой части автобуса сорвало металл. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- В результате ДТП погибли семь пассажиров, ехавших в «Неоплане», в том числе двухлетний мальчик. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести, - назвали страшные последствия в СК.

ВИНУ ПРИЗНАЛ

В ходе следствия были допрошены 50 свидетелей и потерпевших, проведены 15 медэкспертиз и три автотехнические судебные экспертизы. Расследование громкого дела было взято на контроль главой СК России. Следователи собрали доказательства и передали в суд уголовное дело с обвинительным заключением.

- И в ходе следствия, и на суде водитель свою вину признал, - говорят в калмыцком следкоме. - По приговору суда мужчина получил наказание — четыре года лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением автотранспортом на 2,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

Сема пассажиров рейсового автобуса "Махачкала - Санкт-Петербург" погибли. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

ПЫТАЛСЯ ОТКУПИТЬСЯ

Напомним, вместе с водителем под следствие попал и руководитель автотранспортного предприятия и адвокат. Начальника обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Но здесь у следствия появился новый виток.

По версии следствия, в декабре прошлого года адвокат, защищавший интересы пришел в следственный отдел, чтобы вручить начальнику взятку в 300 тысяч, чтобы не давать делу развития. Но деньги не помогли «замять» дело, а стали вещдоком по новому уголовному делу.

Теперь предпринимателя обвиняют еще и в даче крупной взятки должностному лицу. А адвоката — в посредничестве в этом же взяточничестве.

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