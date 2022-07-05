В Ростовской области женщина выжила, попав под поезд

В Ростовской области на железной дороге произошел несчастный случай. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, на железнодорожном перегоне "Красный маяк–Каратаево", произошел несчастный случай, сообщает транспортная полиция.

По данным ведомства, 39-летняя жительница Мясниковского района нарушила правила безопасности. Женщина переходила железнодорожное полотно прямо перед движущимся составом. Видимо, дончанка была уверена, что успеет пересечь дорогу, однако просчиталась.

Поезд на скорости сбил женщину. По предварительным данным, удар пришелся по касательной. Дончанку отбросило на насыпь около железной дороги, после чего она потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь и пострадавшую отвезли в больницу в Ростове.

По данным источника издания в правоохранительных органах региона, у женщины травмировано бедро и ключица. Она находится в реанимации.

- По факту происшествия проходит проверка, - прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СКФО.

К слову, в ноябре прошлого года брат и сестра попали под поезд. ЧП произошло, когда 23-летняя ростовчанка и ее 20-летний брат переходили железную дорогу в Ростове-на-Дону. Невероятно, но факт: пешеходы выжили! Пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи не давали никаких прогнозов и все это время отчаянно боролись за их жизнь.

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