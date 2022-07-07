«Все накрылось медным тазом»: Почему пчелы в Ростовской области вымирают целыми ульями, и как это скажется на ценах на мед

10 из 70 ульев пчеловода погибли. Фото: Сергей Кравченко.

В редакцию «КП — Ростов-на-Дону» обратился 48-летний пчеловод Сергей Кравченко из Тацинского района. Его семья уже 20 лет существует за счет добычи меда — у них с женой 70 пчелосемей. Но сейчас они рискуют остаться без средств к существованию — пчелы гибнут. Пчеловод уверен, что дело в обработке сельхозугодий фермерами.

ПОГИБЛИ ПЧЕЛЫ В ПОСЕЛКЕ

Сергей открывает улей, но оттуда не вырываются пчелы-трудяги. Нет тяжелых медовых сот. Все дно улья усеяно мертвыми насекомыми. У пчеловода полностью погибли 10 пчелосемей, которые находились в хуторе Михайлов Тацинского района.

- Вокруг хутора летал самолет, опрыскивал поля, и пасеки в хуторе и рядом с ним погибли, - разводит руками Сергей. - Такая же ситуация и под Косыркой, и Надежовкой. Самолет работал над деревнями — травил пшеницу вместе с пчелами, хотя должен летать на отдалении 5 километров от населенного пункта, потому что пчелы летают на медосбор на 5-7 километров. А у нас поля начинаются в полукилометре от хутора, и самолеты с химикатами прямо над поселением разворачиваются.

Пчеловод жалуется, что с такой проблемой сталкивается не первый год. Фото: Сергей Кравченко.

Сергей утверждает, что такая ситуация у них уже третий или четвертый год. И не только в Тацинском, но и в Белокалитвинском, Милютинском и Морозовском районах.

- С каждым годом ядохимикаты все сильнее, и пчел больше погибает, - утверждает пчеловод. - Мы требуем, чтобы поля обрабатывали по правилам, но бьемся как рыба об лед. А в одном из соседних совхозов работают наземно, так там такого падения и заражения пчелы нет!

ВСЯ СЕМЬЯ - ПЧЕЛОВОДЫ

Для семьи Сергея пчеловодство — основной вид заработка. По его словам, таких в хуторе много. Два года назад по соцконтракту — на 60 тысяч рублей — закупили 10 пчелосемей, но, как говорит хуторянин, «все накрылось медным тазом».

- Сколько накачали — так и проживем. За сезон при хорошем медосборе накачиваем до 100 килограммов в пчелосемьи. Оптом в этом году мед из акации брали по 300 рублей за килограмм, в розницу — по 400, - рассказывает пчеловод.

В этом году, скорее всего, уже не будет меда из разнотравья, донника, луговины и подсолнуха, предполагает мужчина. Не доберут в запланированном объеме.

Зараженные пчелы привели к гибели всего улья. Фото: Сергей Кравченко.

ЧТО БУДЕТ С МЕДОМ?

Как объяснили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону», если вести химобработку сельхозкультур вблизи пасек, это приведет к их неблагополучию и снижению продуктивности пасек, а в дальнейшем, и к возможности самого существования медоносной пчелы как вида в мире.

- По степени опасности для пчел пестициды разделены на 4 класса. Наиболее губительными считаются препараты 1—3-го класса, менее опасными — 4-го класса, - объясняют специалисты. - Однако такое разделение носит условный характер.

Насколько опасен тот или иной пестицид, специалисты смогут понять лишь рассмотрев полную картину. Учитываются все факторы — вид и механизм воздействия пестицидов на пчел, количество, попавшее в ульи, условия и разновидность химобработок и ряда защитных мероприятий. В одном случае химикаты будут действовать на пчел губительно, а в другом — менее заметно. Сильный яд быстро убьет летных пчел, порой и до улья не долетают.

- Вследствие гибели пчел будет происходить увеличение цен на мед и продукты пчеловодства, а также данный фактор приведет к ухудшению качества продукции и распространении фальсифицированного и контрафактного меда, - предупредили в Минсельхозе.

А КАК НАДО?

Чтобы понять, законно ли обработка, в министерстве напоминают посмотреть СанПиН 1.2.2584-10 — это гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов.

Если химикат был сильный, то пчелы даже не долетят домой. Фото: Сергей Кравченко.

Не любой химией можно опрыскивать поля с воздуха. Перечень есть в Государственном Каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, а также рекомендациями по применению конкретных препаратов.

- Если в Каталоге не указана возможность использования авиации для того или иного препарата, то проведение обработок авиацией запрещено, - объясняют в Минсельхозе. - Также запрещается проведение авиационно-химических обработок над зонами отдыха населения, оздоровительными учреждениями и над водоохранными зонами рек, озер и водохранилищ, участков, расположенных ближе двух километров от населенных пунктов.

При авиаобработке пестицидами должны соблюдаться так называемые санитарные разрывы. Нужно держаться в двух километрах от рыбохозяйственных водоемов, источников питьевого водоснабжения населения, скотных дворов, птицеферм, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников, а от мест постоянного размещения медоносных пасек - 5 км.

Нельзя обрабатывать химией территории ближе чем в двух километрах от мест выполнения других сельскохозяйственных работ, а также от участков под посевами сельскохозяйственных культур, идущих в пищу без тепловой обработки - лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры и некоторые другие.

- В случае нарушения указанных санитарно-эпидемиологических требований граждане имеют право обратиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, чтобы были приняты меры реагирования к к сельхозтоваропроизводителям, - подытожили специалисты.

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