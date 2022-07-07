Спешил встретиться с мамой: в Ростове младенец родился прямо в машине «скорой»

Медикам пришлось работать не по плану. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Сегодня в Ростове появился новый торопыга. Малыш так хотел встретиться с мамой, что даже не доехал до роддома — родился прямо в карете «скорой». Подробности узнали в Городской больницы скорой медицинской помощи.

ЗАБОЛЕЛ ЖИВОТ

Вызов в скорую по поводу схваток у беременной 26-летней женщины поступил в восьмом часу вечера. Через несколько минут бригада из фельдшеров Инны Мироненко, Яны Вовк и водителя Константина Гвоздикова уже была на месте.

На пороге квартиры медиков встретил молодой взволнованный мужчина. Еще бы не волноваться – пара ожидала появления на свет первенца, а у 26-летней супруги на 36 неделе беременности заболел живот. Сначала испугалась. По неопытности: беременность-то — первая, а потом поняла - схватки. Хотя до положенного срока появления на свет малыша было еще рановато.

Фельдшер Инна Мироненко и водитель Константин Гвоздиков. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ДО БОЛЬНИЦЫ БЫ НЕ ДОЕХАЛИ

Беременная женщина в сопровождении фельдшеров и своего мужа спустилась в машину «скорой», чтобы ехать в роддом. Но схватки нарастали. Не успели завести двигатель и отъехать на несколько метров от подъезда, как увидели, что роды стремительные, вступили в завершающую фазу, и малыш отчаянно просится на свет. Стало понятно: роды придется принимать прямо здесь и сейчас.

Стремительные роды «в пути», приходилось принимать хотя бы однажды за свою практику многим сотрудникам скорой помощи. Но каждый раз волнительно даже для опытных медиков.

Фельдшер Яна Вовк. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ПАПА, ВЫХОДИТЕ ИЗ МАШИНЫ!

Водитель Гвоздиков заглушил мотор. Его и будущего отца попросили удалиться из машины и ждать на улице. Рядом были жилые дома, вокруг ходили люди, играли на детской площадке дети, кто-то возвращался домой с работы - кипела обычная жизнь большого города. Но медикам в «скорой» были дела поважнее.

- Главное в этот момент - здоровье роженицы и младенца. Он родился очень славный. Сразу закричал, - говорит фельдшер Инна Мироненко. - Всю жизнь работаю на скорой, больше, 30 лет! Всякое бывало. Но такие моменты, когда принимаешь малыша прямо в руки, навсегда остаются в памяти. Это счастье, и для нас тоже.

Фельдшеры поздравили папу с рождением сына. А тот был растроган до слез и благодарил медиков. Не теряя времени, роженицу с младенцем доставили в один из ростовских роддомов. Там подтвердили – малыш-торопыжка здоров.

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