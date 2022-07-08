Больше свадеб и меньше разводов: Как изменилась семейная статистика в Ростовской области

В регионе создали больше семей. Фото: Иван МАКЕЕВ

День семьи, любви и верности - чем не повод узнать, как на донской земле обстоит дело с браками, разводами и рождаемостью? В Ростовстате подробно изучили семейные показатели ростовчан и собрали данные за прошлый год.

ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ РОСТОВ

Оказывается, Ростовская область очень любвеобильна по сравнению с другими регионами России. За прошлый год на Дону было сыграно свадеб на 3 процента больше, чем по всей стране!

- В прошлом году около 26 тысяч донских пар заключили брак. По сравнению с позапрошлым годом - это на 22,6% больше. Этот показатель даже выше, чем в среднем по России почти на 3%, - говорит статистика.

БРАК БЛИЖЕ К 30 И МЕНЬШЕ РАЗВОДОВ

А какой же возраст самый популярный для создания семьи у ростовчан? И тут показатели разнятся в зависимости от пола. Например, мужчины созревают к браку, семье и детям ближе к 30. А женщины готовы идти под венец уже в 20-летнем возрасте. Поэтому и процент создания первого брака у мужчин выше, чем у женщин.

- Впервые вступали в брак около 67% дончан и 64% дончанок, - утверждают цифры.

Следующим приятным пунктом в статистике стало и малое количество разводов. Причем в Ростовской области разводов случается меньше всего. И разница со всей страной здесь - целых 6 процентов.

А какая же семья без детей? В прошлом году в области появились на свет без малого 36 тысяч малюток. Из них мальчиков родилось больше, чем девочек. И это вновь подтвердило многолетние наблюдения статистики.

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