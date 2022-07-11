Погода в Ростове-на-Дону на неделю 11 — 15 июля: грозы, град и передышка от жары

Неделя начнется и закончится дождливой погодой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 11 — 15 июля обещает быть не настолько жаркой, как на предыдущей неделе. Столбики термометров поднимутся не выше +31, а в начале и в конце недели ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщают в Ростовском гидрометцентре. Публикуем подробный прогноз.

В Ростове в понедельник, 11 июля, ожидаются кратковременный дождь и гроза. Прогнозируется ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный - до 6 - 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14, а в грозу — 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха днем будет в пределах +26 — 28 градусов. Несмотря на осадки, в городе сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Во вторник, 12 июля, вечером синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, а в остальное время без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный и западный - 5- 10 метров в секунду, ночью с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночная температура будет держаться на уровне +17 — +19 градусов, днем — от +29 до +31.

В среду, 13 июля, без существенных осадков. Ветер будет западный и северо-западный - 6 — 11 метров в секунду. Температура ночью - от +17 до +19, днем +29 — 31.

В четверг, 14 июля, в донской столице станет на пару градусов прохладнее. Будет облачно, ветер юго-западный — 8 — 11 метров в секунду, ночью юго-западный, днем — западный. В ночные часы может похолодать до +18 — 20, днем будет до +28.

В пятницу, 15 июля, - очередное повышение температуры. Погода будет ясная, ветер западного и северо-западного направления ослабнет, температура ночью поднимется на один градус - +19 — 21, а днем еще больше — от +31 до +33.

Во второй половине недели осадки прекратятся, но жара будет щадящей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в понедельник ожидается переменная облачность, днем в большинстве районов - кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах — сильный дождь и град. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный 6 — 11 метров в секунду, местами в том числе при грозе с порывами до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22 — 27, по югу и востоку до +32. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в северо-восточных, юго-восточных, местами в северо-западных, центральных, южных районах и Приазовье, в остальных районах — высокая пожароопасность 4 класса.

Во вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах региона — сильный дождь и гроза. Ветер — юго-западный и западный 5 — 10 метров в секунду, ночью местами с порывами до 12 — 14 метров в секунду, при грозе — 15 — 20. Ночью столбики термометров покажут +16 — 21, по северу и западу области — до +11, а днем — от +26 до +31, по югу и востоку — до +34.

В среду в отдельных районах пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет западный и северо-западный 6 — 11 метров в секунду, при грозе с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит +17 — 22 градуса, по северу и западу — до +11, днем — от +27 до +32, по востоку — до +35.

В четверг ожидается переменная облачность и понижение температуры на пару градусов, в пятницу же жара снова начнет набирать обороты, но в воскресенье синоптики обещают снова дожди.

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