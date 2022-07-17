Случайно спасли котенка в Мариуполе волонтеры из Ростова

Среди прочего, волонтеры отвезли в Мариуполь хлеб и спички. Фото: предоставлено актвистом отряда "Неравнодушные"

Волонтеры добровольческого сообщества «Неравнодушные» почти каждые выходные вместо того, чтобы отдыхать от тяжелой рабочей недели, едут в Мариуполь.

Люди тратят на помощь жителям изувеченного города не только личное время, но и собственные деньги. Но не помогать у волонтеров не получается. Говорят, что иначе просто не могут.

Активисты встречают вынужденных переселенцев на границе, на пункте пропуска в Неклиновском районе, а с начала июня еще и отвозят гуманитарную помощь в Мариуполь.

ВОСЕМЬ «ЛЕГКОВУШЕК» С ПРОДУКТАМИ

Так, во время последней такой гуманитарной поездки дончане доставили в изувеченный город две тонны гуманитарного груза. Везли его 16 волонтеров на восьми легковых машинах.

- Мы раздали 400 продуктовых наборов. В них - овощи, курица, вермишель, крупа, мука, яйца, сахар, хлеб, - рассказывают активисты.

А еще жители Ростова и области привезли мариупольцам спички, так как люди до сих пор продолжают готовить на костре.

Детвору же порадовали бананами, кукурузными колечками, соками, печеньем и зефиром. Не забыли ростовчане и о животных. Им передали сухой корм.

- А для лежачих пожилых людей, кроме продуктов, доставили средства личной гигиены, - пояснили добровольцы.

Люди до сих пор готовят еду на костре. В городе часто прямо на улицах можно увидеть вот такие печки. Фото: предоставлено активистом сообщества "Неравнодушные"

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Обратно в Ростов активисты, кстати, вернулись не одни. Из Мариуполя они привезли с собой взрослого кота, у которого отказывают почки, и осиротевшего котенка. И, в завершении трудного дня, нашли людей, чьи родственники смогли эвакуироваться в Ростов. Вынужденные переселенцы считали, что их близкие погибли. Но благодаря активистам удалось узнать судьбу родственников, которые, как оказалось, выжили под обстрелами.

- Вот так прошел наш день в Мариуполе. Мы вернулись обратно в Ростов очень уставшими, но счастливыми, - улыбнулись добровольцы.

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