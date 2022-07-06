«Такие, как баба Тоня, в огне не горят!»: 98-летнюю жительницу Мариуполя, которую сын считал погибшей, привезли в Ростов

Антонину Васильевну в дороге сопровождали врачи и волонтеры. Фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" в "ВК"

- Рады сообщить, что наша долгая история с 98-летней бабушкой Антониной из Мариуполя подошла к завершению. Да еще какому, - начали свой рассказ волонтеры сообщества «Неравнодушные».

ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ

Еще пару месяцев назад Сергей, сын пожилой жительницы Мариуполя, был уверен, что мать погибла во время бомбежек. Так вышло, что мужчину очень быстро и неожиданно эвакуировали военные прямо с завода, на котором он работал. Сергей приехал в Ростовскую область и, первым делом, оказавшись на пункте пропуска в Неклиновском районе, рассказал волонтерам что там, в изувеченном городе, осталась мать.

Попытки узнать судьбу Антонины Васильевны принесли нерадостные вести. Соседи, до которых удалось дозвониться, сказали, что в дом попал снаряд, после чего произошел пожар, в котором погибла пенсионерка.

Но что-то подсказывало сыну, что это – неправда, хотя все факты говорили об обратном. А волонтеры вызвались помочь ему узнать о судьбе пожилой матери.

- Задача была предельно ясна - установить судьбу Антонины Васильевны. Ее гибель подтвердили четыре человека. Но интуиция мешала закрыть это дело, - рассказывает доброволец.

В этом доме жила пожилая женщина. Фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" в "ВК"

«ТАКИЕ, КАК БАБА ТОНЯ, В ОГНЕ НЕ ГОРЯТ!»

И вот через множество волонтерских чатов удалось найти девушку – соседку Антонины Васильевны.

- Тю! Да такие, как баба Тоня, в огне не горят! Ей и в воде утонуть не суждено! Она еще нас с вами переживет, - улыбается женщина.

После этого мужчина сразу же помчался к матери. А следом в гости к ним приехали и волонтеры. Конечно, не с пустыми руками. Антонина Васильевна, как и полагается радушной хозяйке, с радушно встретила гостей. Напоила чаем и показала свои сохранившиеся фотоальбомы.

- Один из них был полностью посвящен Великой Отечественной войне, - продолжают волонтеры.

Сергей был прав, когда не верил, что мамы больше нет. Фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" в "ВК"

ЖИЗНЬ В РУИНАХ

Но это – не конец истории. Как выяснилось, многоэтаэжка, в которой жила Антонина Васильевна, действительно стала мишенью для снаряда. Половина дома сгорела полностью, а в уцелевшей части так и продолжала жить пожилая женщина.

Волонтеры, побывав в гостях у Антонины Васильевны, увидели, что она нуждается в помощи врачей, а дом, в котором она живет, может рухнуть в любой момент. Стало ясно, что женщину надо везти в Ростов.

И вот, на днях, добровольцы привезли в Ростов Антонину Васильевну и ее сына. Также пожилую женщину из Мариуполя, которая, к слову, уже с трудом ходит, сопровождали врачи.

- Им помогали доктора высшего класса. Благодаря неравнодушным к чужой беде людям мы смогли оплатить помощь специалистов, - рассказывают добровольцы.

Сейчас Антонина Васильевна обустраивается на новом месте, а ее сын ищет работу. Теперь Сергей не сомневается, что у него все сложится. Ведь самое главное – мама рядом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"От голода попытался стащить мясо с прилавка, а его ударили топором": Как раненого алабая спасали ростовские волонтеры

Когда-то у собаки были дом и семья, но после бомбежек пес остался один в разрушенном Мариуполе и пытался выжить (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

После эвакуации беженец из Мариуполя чудом нашел 98-летнюю мать, которую все считали погибшей

Мужчине помогли ростовские волонтеры, которым пришлось провести целое расследование (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Мы старались их просто обогреть!": вожатые рассказали, почему школьники из Донбасса боятся грозы и о чем мечтают

Как дети из Донбасса отдыхают в детских лагерях Ростовской области (подробнее)