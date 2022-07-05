"Мы старались их просто обогреть!": вожатые рассказали, почему школьники из Донбасса боятся грозы и о чем мечтают

21 день ребята из ДНР проведут в лагерях Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, в двух детских лагерях Неклиновского района, отдыхают ребята из Донецкой Народной Республики. Это 182 школьника, им от семи и до 17 лет. На берегу Таганрогского залива мальчишки и девчонки проведут 21 день.

ВЗРОСЛЫЕ НЕ ПО ГОДАМ

Как рассказала представитель одного из лагерей, первые дни дети Донбасса практически не улыбались.

- Это и понятно, ведь многие их них прятались от взрывов и обстрелов в подвале. Эти ребята пережили страшное, поэтому мы старались их просто обогреть, - продолжает представитель лагеря.

По словам сотрудников, у детей из ДНР, даже у семилетних, - не по годам взрослый взгляд. А еще они боятся грома.

- Однажды случилась гроза. Для ростовчан гром - обычное явление. А ребята из Донбасса просто замерли в диком испуге, когда услышали звуки, напоминающие взрывы, - рассказывает педагог.

Кстати, после грозы с некоторыми из детей пришлось работать психологу.

- Мы хотим, чтобы ребята наполнились добрыми эмоциями, почувствовали радость от летних каникул, перестали бояться грозы. Наша задача – реабилитировать их после того, что им пришлось пережить, - продолжает собеседница.

А для этого в лагерях есть все необходимое: теплое море, свежий воздух, красивая природа и, конечно, масса развлечений на любой вкус.

«ЛЕД ТРОНУЛСЯ»

К примеру, в одном из лагерей на днях целый день был посвящен танцам.

- Ребята сами придумывали танцевальные постановки, весь день репетировали, а вечером прошел концерт с их участием, - рассказывает представитель лагеря.

Кстати, сотрудники учреждения говорят, что всего за несколько дней, проведенных под мирным небом, детвора Донбасса изменилась.

- Лед тронулся. Теперь с лиц мальчишек и девчонок не сходят улыбки. Они с удовольствием участвуют во всех состязаниях, мастер-классах и конкурсах, - рассказывают в лагере.

Но, при этом, личное пространства каждого из школьников уважают. Если, допустим, ребенок не хочет танцевать, а предпочитает провести вечер с книжкой или за шахматной доской, никто не будет его от этого отговаривать.

- Нам важно, чтобы всем детям было комфортно, чтобы каждый нашел занятия по душе, - говорят педагоги.

ОБЩАЯ МЕЧТА

К примеру, 12-летнему Саше из Донецка особенно приглянулись шахматы. Он не упускает возможности сыграть партию. И, надо сказать, почти всегда выигрывает. А 14-летняя Лиза из ДНР запоем читает книги. С собой в дорогу она взяла несколько томов приключенческой литературы.

- Так приятно посидеть с книгой на свежем воздухе. В тишине. Не ожидая взрывов. Здесь, на берегу залива, очень красиво. А еще крепко спится, - улыбнулась девочка.

Несмотря на такие разные увлечения, у всех детей Донбасса – одна мечта. Ребята говорят, что ждут не дождутся, когда дома наступит мир.

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