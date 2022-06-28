Беженка из Мариуполя потеряла память из-за обстрелов, а после эвакуации на Дон случайно уехала в Чувашию

Проблемы с памятью у Зинаиды Дмитриевны начались после боевых действий в Мариуполе. Фото: из официальной группы добровольного сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

86-летняя Зинаида Дмитриевна всю жизнь прожила в Мариуполе. Прямо во время обстрелов ее эвакуировали из Ростовскую область. Однако на этом беды пенсионерки не закончились. Как рассказали волонтеры добровольного сообщества «Неравнодушные», в силу возраста и из-за стресса у женщины появились провалы в памяти.

Пенсионерку поселили в ПВР до приезда дочери, которая не могла выехать из разрушенного города. А однажды пожилая женщина внезапно исчезла.

НЕ ПОНИМАЛА, ГДЕ НАХОДИТСЯ

По словам волонтеров, порой женщина не понимала, где находится и что произошло, иногда даже забывала фамилию. Пенсионерка оставалась в пункте временного размещения - чтобы родственники без труда могли ее найти, когда сами доберутся до границы.

- Мы знали, что за Зинаидой Дмитриевной должна приехать дочь, которая все еще находилась в Мариуполе и не могла эвакуироваться из-за обстрелов, - рассказывают волонтеры.

В ПВР беженка пробыла довольно долго. Бывало, что она пыталась уйти с территории, думая, что дом где-то поблизости.

- Волонтеры несколько раз перехватывали Зинаиду Дмитриевну. Она хотела уйти домой, не понимая, где находится, какой сейчас год, откуда ее увезли и почему, - продолжают активисты.

Однажды в пункт временного размещения приехали очередные автобусы. Вынужденных переселенцев отвозили на вокзал, откуда люди отправлялись в другие регионы страны.

- Так как ПВР освобождали из-за необходимости заселения новых беженцев. При этом волонтеры постоянно меняются. Отсутствие бабушки Зины обнаружили через несколько дней, когда за ней приехала дочь, - рассказывают добровольцы.

Так и выяснилось, что Зинаида Дмитриевна уехала вместе с другими вынужденными переселенцами. А вот куда – большой вопрос.

СКОРО ВСТРЕТИТСЯ С ДОЧКОЙ

Волонтеры сразу включились в поиски. У них уже был опыт в розыске потерявшихся во время эвакуации людей. Правда, в этом случае все осложнялось еще и тем, что Зинаида Дмитриевна была без документов.

- И тут наш несравненный поисковик Лариса совершила подвиг. Искали бабушку три недели, и в итоге она ее нашла. Женщина находилась в больнице в Чебоксарах, - говорят активисты.

Сейчас ростовчане думают над тем, как вернуть бабушку в Мариуполь. Ее семья собирается остаться на родине.

- Нам надо вернуть бабушку Зину в Мариуполь. У ее дочери дом цел и она хочет самостоятельно заботиться о маме. Самостоятельное передвижение в таком состоянии невозможно. Поэтому мы нашли организацию волонтеров-медиков в Чебоксарах. Зинаиду Дмитриевну в дороге будет сопровождать специалист, - поясняет волонтер.

Сейчас идет сбор средств на билеты для Зинаиды Дмитриевны и сопровождающего. Добровольцы верят, что найдутся люди, неравнодушные к чужой беде, и пенсионерка в скором времени вернется домой.

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