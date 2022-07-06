"От голода попытался стащить мясо с прилавка, а его ударили топором": Как раненого алабая спасали ростовские волонтеры

Ростовчане привезли из Мариуполя двух алабаев. Фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" во "ВКонтакте"

Жительница Ростова Ксения Дьячкова все свое свободное время посвящает помощи беженцам. Она вместе с членами добровольного сообщества «Неравнодушные» встречает вынужденных переселенцев на границе в Неклиновском районе, а еще – отвозит помощь в Мариуполь.

Добровольцы из Ростова постоянно привозят жителям Мариуполя гуманитарную помощь. Фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" во "ВКонтакте"

ЯЙЦА – ДЕФИЦИТНЫЙ ТОВАР

Кстати, зачастую женщина возвращается из разрушенного города домой в компании котиков или собак, потерявших хозяев во время боевых действий.

Так, во время последней гуманитарной миссии ростовчанка с другими волонтерами отвезла 350 продуктовых наборов в поселок Горький – это пригород Мариуполя. А обратно вернулась с двумя алабаями - Малышом и Раненым.

По словам Ксении, в этот раз они доставили мариупольцам свежие яйца – во многих районах города это пока что настоящий дефицит.

- Люди были очень рады такой помощи. Некоторые гадали: что же сделать из них – омлет или блинчики. Остановились на последних, так как муки было достаточно, - улыбнулась координатор по Мариуполю.

Жители полуразрушенного города особенно обрадовались яйцам. Фото: взято из официальной группы "Неравнодушных" во "ВКонтакте"

СЛУЧАЙНАЯ НЕСЛУЧАЙНОСТЬ

А еще перед поездкой Ксения случайно увидела в одном из мариупольских волонтерских чатов историю про раненого алабая. Эта собака когда-то имела дом и семью, а потом осиротела. Каким образом пес лишился хозяев, никто не знает. Животное, видимо, выживало, как могло.

- Маленьким собакам легче найти пропитание в Мариуполе. А этому алабаю не повезло. От голода он попытался стащить мясо с прилавка, а его ударили топором, - рассказывает Ксения.

Алабаи пережили бомбежки, но не потеряли добрый нрав. Фото: из официального паблика "Неравнодушных" в "ВК"

К счастью, эта история быстро разлетелась по волонтерским чатам Мариуполя, и нашлись добрые люди, которые занялись лечением собаки, но оставить ее у себя они не могли.

МАЛЫШ И РАНЕНЫЙ

Тогда на выручку пришла Ксения, которая вызвалась забрать животное в Ростов, а потом передать в Москву в приют для больших собак.

- Ему и кличку дали соответствующую – Раненый. Но одним алабаем в эту поездку не обошлось. Волонтеры из Мариуполя передали нам второго алабая по кличке Малыш, - говорит ростовчанка.

И вот, рассадив новых четвероногих друзей по машинам, волонтеры поехали обратно домой.

Кстати, Раненый то и дело норовил забраться на руки водителю - волонтеру Сергею. А с Малышом и вовсе произошло чудо.

- По дороге я выложила фото песиков в наш волонтерский чат, и случайно снимок увидела хозяйка Малыша. Выяснилось, что его настоящее имя Шерхан. Он сбежал со двора, когда туда упал снаряд, найти его тогда хозяева не смогли. Потом они уехали в другой город и даже не надеялись, что когда-нибудь вновь встретят Шерхана, - продолжает Ксения.

Сейчас оба алабая в Ростове. Раненый скоро поедет в Москву, к новой хозяйке. А Малыш, он же Шерхан, – в свою прежнюю семью.

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