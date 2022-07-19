В Ростовской области риелторы оформили полсотни кредитов на подставных клиентов

Реальная стоимость земельных участков, оформляемых в залог по ипотечным кредитам, была существенно ниже заявленной членами ОПГ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области накрыли банду, которая промышляла тем, что оформляла кредиты на подставных лиц. Подробности рассказали в региональном Управлении ФСБ.

По данным силовиков, члены ОПГ оказались профессиональными риелторами.

- Они подбирали подставных лиц, от имени которых подавали в банк заведомо ложные сведения об уровне доходов, местах работы и проживания, а также стоимости приобретаемых земельных участков, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, они "заработали" свыше 50 ипотечных кредитов. На это у них ушло чуть больше года. В итоге, получили кредитов на сумму более 90 миллионов рублей.

- Выплаты банку по данным кредитам не производились, - добавили в ведомстве. – При этом реальная стоимость земельных участков, оформляемых в залог по ипотечным кредитам, была существенно ниже заявленной членами ОПГ. В связи с чем, ущерб банкам от действий последних составил не менее 50 миллионов рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области уточнили, что дело было в Шахтах. В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что трем организаторам группы предъявлено обвинение по статье «Мошенничество».

Если в суде удастся доказать их вину, лжериелторам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей каждому.

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