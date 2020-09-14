Уроженка Воронежа оформляла кредиты на ростовчан

Жительница Воронежа брала кредиты на ростовчан Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице в руки полиции попала жительница Воронежа. Ее заподозрили в том, что она брала кредиты на ростовчан, а полученные деньги присваивала себе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что 43-летняя женщина незаконным путем в интернете покупала информацию о жителях донской столицы, а затем оформляла на них кредиты. Правоохранители возбудили в отношении нее уголовное дело по статье "Мошенничетво". В настоящее время злоумышленница отпущена под подписку о невыезде. Стражи порядка проверяют ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

- Всего фигурантка успела совершить девять преступлений, размер ущерба составил 190 тысяч рублей. Во время обысков изъяли 600 sim-карт, телефоны, ноутбук, - говорится в сообщении.

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