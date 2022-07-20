Как учитель физкультуры из Азова неожиданно стал актером сериала «Зеркало лжи» федерального канала

Партнером учителя по съемочной площадке стала звезда Мария Куликова. Фото предоставлено героем публикации.

Что ни год в Ростовской области снимаются то фильмы, то сериалы. Столичные киношники любят донской регион за живописную природу, старинную архитектуру и уютные улочки.

Так, этим летом съемки детективной картины «Зеркало лжи» для телеканала «Россия 1» прошли в Азове. По сюжету, история начинает развиваться в стенах педагогического училища. Его прообразом на экране станет азовская средняя школа №1. Ее директор Игорь Пшеничный рассказал журналистам «КП-Ростов-на-Дону» о том, как прошел съемочный процесс и почему реальный учитель физкультуры исполнил одну из ролей.

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ

Азов без сомнения можно назвать очень красивым городом с большой историей. Немудрено, что разные кинокомпании частенько выбирают его для съемок. Вот и в этот раз киношникам нужно было найти прототип небольшого провинциального городка для съемок.

Съемочная группа с удовольствием общалась с сотрудниками гимназии. Фото предоставлено героем публикации.

Рассмотрев несколько вариантов, было решено, остановиться именно здесь. После группа получила разрешение от городской администрации, а затем: «Кадр - один, дубль - один, поехали!».

- Когда все формальные моменты были решены, стали подбирать нужные площадки для сцен в педагогическом училище, - рассказывает Игорь Кириллович. - По задумке, именно там встретились главные герои. Чтобы сделать финальный выбор, директор по локациям отснял несколько вариантов и отправил на утверждение режиссеру. Важна была каждая деталь, начиная от атмосферы, заканчивая цветом фасада. К счастью, уже через несколько дней мне позвонили с радостной новостью: именно нашу школу утвердили. И теперь наше здание представляет не только историческую, но и кинематографическую ценность.

Из Москвы сюда приехала целая бригада больших фургонов, тут тебе и гримерные, и костюмерные, и художественный реквизит, и оборудование, и автономное питание, и актерские трейлеры, и даже собственный биотуалет. Эдакий город в городе, расположенный прямо напротив школы.

ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ

По словам собеседника, все сцены в городе снимали одним днем. Ранним утром группа была на главной площади, затем переместилась на Петровский бульвар. А дальше съемки проходили уже в здании школы.

- Все происходило очень четко и быстро, кинопроцесс в этом плане работает как швейцарские часы, никаких задержек и промедлений: начали в 7:30 закончили в 19:30, - делится заслуженный учитель России. - И, конечно, особенное удовольствие было наблюдать за игрой профессиональных актеров.

Среди них была Мария Куликова, известная многим по картине «Склифосовский», Дмитрий Миллер, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Светофор», а также Ольга Павловец, Александр Ратников и Иван Жидков.

Но из-за того, что съемки проходили в воскресенье, увидеть звездный состав посчастливилось немногим сотрудникам школы. Однако были и те, кто даже смог поучаствовать.

Педагогу пришлось заменить одного из заболевших актеров. Фото предоставлено героем публикации.

ИЗ ФИЗРУКА - В АКТЕРЫ

По задумке авторов, в сцене на спортивной площадке главные герои должны были сдавать зачеты по физкультуре.

- Чтобы все выглядело натурально мы заранее попросили о помощи учителя физкультуры Ивана Быкова, - с улыбкой вспоминает Игорь Пшеничный. - Он развесил баскетбольные щиты, натянул волейбольную сетку. Только собрался уходить, как тут выяснилось, что актер, который должен играть киношного учителя, заболел. По началу режиссер очень расстроился, но потом увидел нашего Ивана Федоровича и предложил ему эту эпизодическую роль.

Физрук, конечно, засомневался, а потом согласился - еще бы, шанс сняться в кино выпадает не каждому. А дальше новоиспеченного актера переодели, загримировали и скорее - в кадр.

А вот массовку, которая играла учеников колледжа, набирали заранее. По словам директора школы, за несколько дней до съемок в местных газетах появилось объявление, что команда ищет молодых, активных, позитивных парней и девушек. Откликнулось большое количество ребят, поэтому за два-три часа до мотора из них отобрали около 30 кандидатов в киношные ученики. В этой сцене они должны были участвовать в спортивных играх.

Помимо спортплощадки в кадр попал и фасад школы.

- Только представьте, по сюжету картины была осень, а снимали все в южную жару. Актерам нужно было ходить в теплых костюмах и изображать прохладный сентябрь, - делится собеседник. - Проведя целый день со съемочной командой, я еще раз убедился, что за красивой картинкой скрывается огромный труд и кропотливая работа каждого.

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