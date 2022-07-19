Как, забрав ноутбук у мужа, жительница Калмыкии попала в суд

Забрав ноутбук у мужа, жительница Калмыкии попала в суд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня читать чужие письма — дело не просто порицаемое, но и наказуемое. Пример тому — случай в Калмыкии, где девушка ответит за то, что изучала чужую переписку в соцсети. Об этом рассказали в Следственном управлении СК по региону.

Следствием и судом установлено, что жительница одного из райцентров в Калмыкии с населением не больше пяти тысяч человек, воспользовалась открытым доступом к аккаунту другого человека, прочла его переписку.

- Этим обвиняемая нарушила конституционное право потерпевшего на тайну сообщений, - прокомментировали в калмыцком следкоме.

Как рассказали следователи, под следствие попала 19-летняя местная жительница, а от ее действий пострадал 32-летний мужчина, друг ее бывшего мужа.

- Когда женщина была в браке, у них с мужем был компьютер, который бывший супруг при разводе забрал, - объясняют в СК. - К нему приходил в гости друг, который через этот компьютер заходил в свой аккаунт в социальной сети.

Через время бывшая жена забрала компьютер себе и обнаружила в браузере доступ к чужой странице в соцсети и переписку друга экс-супруга.

- В ходе расследования уголовного дела женщина вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, загладила причиненный преступлением вред — принесла извинения потерпевшему, - добавили в пресс-службе.

Постановлением суда уголовное дело за нарушение тайны сообщений граждан в отношении молодой женщины было прекращено, и ей был назначен судебный штраф в семь тысяч рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

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