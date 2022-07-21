«Меры по отбору неугодных»: Болельщики «Ростова» объяснили, почему бойкотируют матчи из-за Fan ID

Первый матч нового сезона РПЛ пройдет на "Ростов Арене" 31 июля. Фото: ФК "Ростов".

На «Ростов Арене» завершилась подготовка к введению Fan ID, а первый матч с использованием системы пройдет 31 июля. Однако стадион рискует потерять посетителей: многие болельщики отказались оформлять пропуски и решили бойкотировать игры. «КП-Ростов-на-Дону» узнала, почему часть фанатов считает Fan ID избыточной мерой безопасности и какие минусы увидели в этой системе.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ КОНТРОЛЬ?

Представитель сообщества болельщиков «Азов за Сельмаш» Родион Родин говорит, что введение Fan ID усложнит жизнь и любителям футбола. По его словам, не все готовы отстоять очередь в МФЦ за документом, во-вторых, а многим не нравится такой контроль.

— Вот у меня друг как говорит: «Меня сейчас в эти списки внесут, потом я на стадионе в порыве эмоций матом на судью прикрикну. А завтра мне штраф на Госуслуги придет». Не хочет он так. И я его понимаю и поддерживаю. Мы на футбол отдохнуть ходим, и так сейчас жизнь не сахар. Получается, теперь нужно пройти какую-то проверку, чтобы просто отдохнуть — объясняет собеседник.

Власти неоднократно говорили о том, что Fan ID вводят для повышения безопасности на стадионах. Однако в азовском сообществе болельщиков называют такую меру избыточной. По мнению ее участников, на трибунах им и сейчас ничто не угрожает.

— На футбол мы ходим с женами, детьми. И я могу сказать четко — сейчас это безопасно. Какой смысл вводить непонятные никому меры по контролю и отбору неугодных фанатов. Везде есть камеры с распознаванием лиц, досмотры. Разве этого недостаточно? — говорит Родин.

ПРОПУСК ПОЛУЧАТ НЕ ВСЕ

Еще одна особенность Fan ID заключается в том, что получат его не все. Согласно поправкам в закон о физической культуре и спорте, в выдаче пропуска могут отказать по нескольким причинам. Например, если болельщик был замечен в нарушении общественного порядка на соревнованиях. Карта недоступна для лиц, в отношении которых действует административный запрет на посещение стадионов или в отношении которых установлен административный надзор.

Родион считает называет Fan ID «системой отбора «угодных» и «неугодных».

— Непонятно, кто и как будет принимать это решение. По каким критериям. Если человек нарушил порядок на стадионе, давайте ему бан, везде есть камеры. Хуже всего, если людей будут отсеивать без объяснений причин по непонятной никому логике.

«ХОТИМ, ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ»

Несмотря на бойкот матчей на «Ростов Арене», болельщики продолжат поддерживать любимый клуб. Они собираются ходить на матчи женской команды и молодежки. Игры основного состава намерены бойкотировать вплоть до того момента, пока не отменят Fan ID.

— Это наша позиция, мы никого не призываем к бойкотам и тому подобному. Просто хотим, чтобы нас услышали. Лучше выдавайте бесплатные социальные карты для посещения футбола, а не чините преграды для его посещения, — говорит Родин.

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