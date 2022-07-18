Василий Голубев рассказал о преимуществах Fan ID. Фото: скриншот с эфира телепрограммы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном" рассказал о преимуществах недавно введенного Fan ID.

Сначала глава региона отметил, что сам не так давно оформил Fan ID. Это у него заняло порядка трех-пяти минут. Василий Голубев сообщил, что пройти на стадион теперь можно будет только при наличии электронного паспорта болельщика. Губернатор уверен, что смотреть футбол в живую гораздо лучше, чем по телевизору и только ради этих эмоций стоит оформить Fan ID.

Кроме того, паспорт болельщика может стать гарантом безопасности на предстоящих футбольных матчах.

- Безопасность людей была приоритетной для нас во все времена. Многие сейчас возмущаются, что все это сложно и тому подобное, но если вдруг где-то что-то случается, сразу начинаются поиски виновного. В нашем же случае есть возможность для того, чтобы сохранить здоровье, жизни и создать уютные условия для людей, находящихся на стадионе, - поделился своим мнение Василий Голубев.

На данный момент Fan ID оформили порядка семи тысяч ростовчан, а до первой домашней игры "Ростова" осталось всего две недели.

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