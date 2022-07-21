Нападали с гвоздодерами и пытали: за разбой и убийство в Калмыкии будут судить банду «оборотней в погонах» из Ростовской области

В тайнике у членов банды нашли арсенал оружия. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Расследование вели сразу в двух регионах - на Дону и в Калмыкии. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Громкое дело о банде «оборотней в погонах», которая держала в страхе донской регион и Калмыкию, подходит к развязке. Собранных следователями доказательств хватило коллегии присяжных заседателей Верховного суда Республики Калмыкия для вынесения обвинительного вердикта трем жителям Ростова, которых обвиняли в убийстве, бандитизме и разбое. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

ОРУДОВАЛИ ТАМ, ГДЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАЩИЩАТЬ

Уголовное дело сразу по нескольким преступлениям было возбуждено в отношении трех жителей Дона — уроженцах Ростова, Мартыновского и Орловского районов. Это два действующих сотрудника правоохранительных органов — одному сейчас 34 года, а другому, еще и преподавателю, - 45, а также попал под следствие 47-летний бывший сотрудник.

Расследование вели сразу в двух регионах - на Дону и в Калмыкии. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

По версии следствия, первое свое преступление они совершили еще восемь лет назад, когда все втроем работали в Ростове. И, кстати, орудовали на вверенном им участке — в Железнодорожном районе донской столицы. Нападали и на знакомых людей. Так, двое потерпевших в Ростове оказались работодателями жены одного из фигурантов дела.

Однако самое резонансное нападение произошло в Калмыкии. Правоохранители считают, что в ноябре 2020 года члены группы, закрыв лицо масками с прорезями для глаз, и, надев перчатки, вооружились до зубов металлическими гвоздодерами и обрезами охотничьих ружей, чтобы напасть на колбасный цех жителя Сарпинского района Калмыкии. Владельца предприятия и его супругу сильно избили — медики подтвердили у них тяжкие телесные повреждения, а один из пострадавших работников от полученных травм скончался.

Мужчин обвиняют в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

У хозяев забрали 500 тысяч рублей, ключи и направились к ним домой, где находилась их дочка с маленькими детьми. Связали и выпытывали у нее, где находится тайник с ценностями. Но, обыскав дом и ничего не найдя, скрылись с места происшествия.

Сотрудники тщательно осмотрели все места происшествий. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

РАССЛЕДОВАНИЕ И «ПОСЛЕДНЯЯ РЫБАЛКА»

- Дело потребовало объединить усилия сотрудников региональных — Ростовской области и Калмыкии - и федерального следкома, и уголовного розыска, - уточнили в СК. - Был проведен детальный анализ имеющейся информации, грамотно спланированы и проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Расследованию даже посвятил статью «Последняя рыбалка» криминалист Санал Эрдни-Горяев. В ней он раскрыл детали следствия. Так, осматривая место преступления, криминалисты нашли фрагменты скотча, пластиковые хомуты и веревку — ими связывали потерпевших, следы крови и перчаток. Со следов протекторов шин были сделаны гипсовые слепки, также взяты образцы почвы.

При последнем разбойном нападении был убит работник колбасного цеха. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Свидетели и очевидцы помогли установить автомобиль, на котором предположительно передвигались подозреваемые, - белый «Киа Рио», его как раз видели в день преступления рядом и с колбасным цехом, и с домом его хозяев. Проверка показала, что владелец машины — ростовчанин, племянник одной из пострадавших. Проанализировав его телефонные звонки, следователи установили и второго подозреваемого.

Правоохранители отследили, что члены банды приехали в поселок Зимовники из Ростова и в день преступления все участники выключили свои телефоны, а через несколько дней одновременно включили их уже дома. Дорожные камеры также не видели их авто. Следователи предполагают: или меняли номера, или как-то маскировали. По телефону мужчины беседовали о «рыбалке» - так завуалировали обсуждение дела в Калмыкии. И, судя по разговору, планировали новые вылазки.

27 июля суд огласит свой приговор. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

ВО ВСЕМ ПРИЗНАЛИСЬ

Все это позволило установить и задержать подозреваемых в совершении целого ряда преступлений. При задержании они растерялись и испугались, так что не только признались в разбое и убийстве в Калмыкии, но и не стали скрывать и старые дела — признались в нераскрытых четырех разбойных нападениях в Ростове, начиная с 2014 года, и выдали все, что отняли у пострадавших.

- Задержанных обвиняют по семи статьям: разбой, убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой в отношении двух и более лиц, - перечисляют в пресс-службе калмыцкого следкома. - А также незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ, незаконное изготовление огнестрельного оружия и хищение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Четыре нападения произошли в Ростове. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- Их причастность удалось подтвердить заключениями молекулярно-генетических, одорологических (по запаху), медицинских, трасологических (по следам), почвоведческих, компьютерных и других судебных экспертиз, - поделились следователи. - Показания потерпевших, свидетелей говорили о том же.

Во время расследования удалось найти тайники с оружием, разнокалиберными боеприпасами, взрывчатыми веществами и награбленным добром.

Задержанные признались в пяти криминальных эпизодах. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- На основании вынесенного в Верховном суде Республики Калмыкия коллегией присяжных заседателей обвинительного вердикта 27 июля судом будет вынесен приговор, - добавили в ведомстве.

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