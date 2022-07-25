В Ростовской области полицейских из МРЭО заподозрили в обмане водителей и взяточничестве

При проверке автомобили внезапно оказывались "проблемными". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области полицейских МРЭО заподозрили в получении взятки. В региональном управлении ФСБ считают, что сотрудники местного регистрационно-экзаменационного пункта № 1 создали коррупционную схему, с помощью которой только за этот год заработали полмиллиона рублей.

"ПРИДУМЫВАЛИ ПРОБЛЕМУ И ПРЕДЛАГАЛИ РЕШИТЬ"

По версии управления ФСБ, во время осмотра автомобилей сотрудники МРЭО сообщали их владельцам о выдуманной проблеме — якобы нельзя было идентифицировать номерные агрегаты кузова и двигателя. В таком случае машину никак нельзя было зарегистрировать — только изъять и направить на спецэкспертизу. Проверяющие предлагали решить проблему за деньги.

- Далее сотрудники МРЭО поясняли людям, что могут не изымать автомобиль и зарегистрировать его, если передать им взятку в значительном размере, - рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по региону.

Автовладельцев ставили перед выбором: или авто изымают, или платить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги принимались на банковскую карточку, оформленную на одного из сотрудников организации, и через посредников — они работали в торговых ларьках на территории регистрационно-экзаменационного пункта.

- С начала этого года таким образом они получили взяток на общую сумму свыше 500 тысяч рублей, - уточнили в ФСБ.

"БУДУТ УВОЛЕНЫ ПО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ"

В региональном следкоме в отношении нескольких сотрудников МРЭО уже возбуждено уголовное дело за получение взятки. Кроме того, водители, которые платили полицейским, также стали фигурантами уголовного дела. Возбужденного по статье «Дача взятки».

Следствие продолжается: сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

- При установлении причастности сотрудников ОВД к противоправной деятельности они будут уволены из ОВД по отрицательным основаниям, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

Напомним, это уже не первое в этом году громкое уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников правоохранительных органов. Так, в апреле в Ростове арестовали полицейских, подозреваемых в вымогательстве взяток с помощью фотошопа. Якобы фотография, сделанная на одном посту, после быстрой обработки в фоторедакторе становилась доказательством нарушения на следующем посту, а взятки могли доходить до полумиллиона.

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