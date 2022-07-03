Руководству донского ГИБДД объявили неполное служебное соответствие

Сразу два громких дела послужили причиной для проверки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донской главк объявил неполное служебное соответствие руководителям ГИБДД региона. О наказании в отношении начальника и его заместителей сообщает издание 1rnd со ссылкой на собственный источник.

Как уточняет издание, такой приказ выпустили после масштабной служебной проверки по двум фактам. 12 апреля в ГИБДД Ростовской области начались массовые обыски по поводу поборов на федеральной трассе М-4 «Дон». А в мае комбат ДНР Александр Ходаковский заявил о том, что его остановили на дороге в Ростовской области и потребовали взятку. Как пишет издание, наказанным снизили квалификационные звания до специалистов 2 и 3 класса.

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