«Только копыто торчало»: Как в Новошахтинске спасатели три часа доставали из ямы корову Рябушку

Операция по спасению буренки длилась три часа. Фото: ЕДДС Новошахтинска
Сельских жителей не удивить историей того, как очередная буренка провалилась в выгребную яму, но на этот раз пришлось вызволять корову из ловушки прямо посреди улицы. Эта история произошла в Новошахтинске: корова провалилась в глубокую яму по пути с пастбища. Пришлось развернуть целую спасательную операцию. Подробностями с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в ЕДДС Новошахтинска.
«РЯБУШКА!»
Как рассказали в единой диспетчерской службе, звонок поступил примерно в половине восьмого вечера. Жительница одного из домов на улице Батурина увидела, что на улице корова провалилась под землю — только копыто из травы и торчало.
Корову доставали из ямы спасатели. Фото: ЕДДС Новошахтинска
Как рассказали очевидцы, пастух гнал с пастбища трех коров. Одна наступила на старую бетонную плиту, которая, оказывается, прикрывала глубокую яму, в которую животинка и угодила.
- Слышали, как пастух кричал: «Рябушка! Рябушка!». Видимо, такая кличка у бедной буренки, - поделились жители.
Своими силами ни пастух, ни местные жители вызволить животное из ловушки не смогли. Пришлось вызывать спасателей — из городского аварийно-спасательного формирования и областной поисково-спасательной службы.
Вытащить животное из ямы удалось при помощи манипулятора. Фото: ЕДДС Новошахтинска
СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ТРИ ЧАСА
На кадрах, которые прислали в редакцию спасатели, видно, что операция по спасению буренки затянулась. Начали, когда на улице было еще светло, а завершили уже в ночи — три часа старались.
Сначала в ход пошли тросы — ими обвязали рога и пытались вытащить животное, но безрезультатно. А когда на подмогу приехал манипулятор, корова, наконец, оказалась на земле, а не под землей.
Под старой бетонной плитой оказалась глубокая яма. Фото: ЕДДС Новошахтинска
- Ее, бедную, скрючило, в себя прийти не могла. Так что сначала она просто лежала посреди улицы, - рассказали спасатели.
Шок продлился недолго: примерно через полчаса пострадавшая пришла в себя, поднялась на ноги и пошла себе спокойно домой. На самочувствие животного жалоб не поступало.
А в ЕДДС Новошахтинска рассказали, что подали заявки в соответствующие службы, которые проследят, чтобы яму засыпали и никакая буренка в нее больше не провалилась.
Шокированная Рябушка полежала на земле полчаса после вызволения, а потом как ни в чем не бывало пошла домой. Фото: ЕДДС Новошахтинска
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