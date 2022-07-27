«Только копыто торчало»: Как в Новошахтинске спасатели три часа доставали из ямы корову Рябушку

Операция по спасению буренки длилась три часа. Фото: ЕДДС Новошахтинска

Сельских жителей не удивить историей того, как очередная буренка провалилась в выгребную яму, но на этот раз пришлось вызволять корову из ловушки прямо посреди улицы. Эта история произошла в Новошахтинске: корова провалилась в глубокую яму по пути с пастбища. Пришлось развернуть целую спасательную операцию. Подробностями с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в ЕДДС Новошахтинска.

«РЯБУШКА!»

Как рассказали в единой диспетчерской службе, звонок поступил примерно в половине восьмого вечера. Жительница одного из домов на улице Батурина увидела, что на улице корова провалилась под землю — только копыто из травы и торчало.

Корову доставали из ямы спасатели. Фото: ЕДДС Новошахтинска

Как рассказали очевидцы, пастух гнал с пастбища трех коров. Одна наступила на старую бетонную плиту, которая, оказывается, прикрывала глубокую яму, в которую животинка и угодила.

- Слышали, как пастух кричал: «Рябушка! Рябушка!». Видимо, такая кличка у бедной буренки, - поделились жители.

Своими силами ни пастух, ни местные жители вызволить животное из ловушки не смогли. Пришлось вызывать спасателей — из городского аварийно-спасательного формирования и областной поисково-спасательной службы.

Вытащить животное из ямы удалось при помощи манипулятора. Фото: ЕДДС Новошахтинска

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ТРИ ЧАСА

На кадрах, которые прислали в редакцию спасатели, видно, что операция по спасению буренки затянулась. Начали, когда на улице было еще светло, а завершили уже в ночи — три часа старались.

Сначала в ход пошли тросы — ими обвязали рога и пытались вытащить животное, но безрезультатно. А когда на подмогу приехал манипулятор, корова, наконец, оказалась на земле, а не под землей.

Под старой бетонной плитой оказалась глубокая яма. Фото: ЕДДС Новошахтинска

- Ее, бедную, скрючило, в себя прийти не могла. Так что сначала она просто лежала посреди улицы, - рассказали спасатели.

Шок продлился недолго: примерно через полчаса пострадавшая пришла в себя, поднялась на ноги и пошла себе спокойно домой. На самочувствие животного жалоб не поступало.

А в ЕДДС Новошахтинска рассказали, что подали заявки в соответствующие службы, которые проследят, чтобы яму засыпали и никакая буренка в нее больше не провалилась.

Шокированная Рябушка полежала на земле полчаса после вызволения, а потом как ни в чем не бывало пошла домой. Фото: ЕДДС Новошахтинска

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