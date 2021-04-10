Донские спасатели освободили провалившуюся в канализацию корову

Спасатели освободили провалившуюся в колодец корову. Фото: "Азов события" Фото: Соцсети

В Ростовской области местные спасатели смогли вызволить корову из канализационного плена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- Операция по спасению животного длилась с 6:30 до 10:30, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в городе Азове. Во дворе дома № 21 по улице Красногоровской корова провалилась целиком в канализационный колодец. У животного не было ни одного шанса выбраться из ямы самостоятельно, поэтому хозяева рогатой вызвали к месту происшествия группу спасателей. Им понадобилось порядка четырех часов, чтобы при помощи тросов вытащить корову из ям.

Спасатели аварийно-спасательного формирования и работники водоканала привязали к задним ногам животного тросы и при помощи техники смогли вызволить животное из ямы. Корова осталась целой и невредимой.

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