Ученый рассказал об опасности смерчей над Азовским и Черным морями

В Ростовской области смерчи возникают намного реже, чем, например, в Краснодарском крае. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростовской области очевидцы засняли смерч над Таганрогским заливом. Такие явления случаются в регионе нечасто, поэтому атмосферный вихрь напугал местных жителей. Кандидат биологических наук и ведущий сотрудник ЮНЦ РАН Олег Степаньян рассказал «КП-Ростов-на-Дону» о причинах и опасностях смерчей.

Напомним, видео смерча появилось в сети 26 июля. Судя по кадрам, явление продлилось недолго, но все равно впечатлило жителей Таганрога. Очевидцы сообщили, что в этих краях увидели его впервые.

Олег Степаньян говорит, что смерчи периодически случаются над Таганрогским заливом, хоть и редко. Чаще их можно увидеть над Черным морем, например, в Туапсинском районе. Вихри обычно возникают в прибрежной зоне из-за резкой разницы между температурами моря и на суше. В Краснодарском крае кроме температурных контрастов смерчи провоцируют горы, среди которых создаются своеобразные воздушные потоки.

— Смерчи, конечно опасны для отдыхающих и жителей побережья. Но их особенность в том, что они набирают силу на море — там они более опасны, чем на берегу. Вихрь теряет силу, пока подходит к берегу. Он может выйти на берег, но уйти на километры точно не может, просто распадется, — объясняет ученый.

По его словам, смерч бывают настолько сильными, что способны поднять даже машину, не говоря уже о человеке. Ростовской области таких мощных вихрей не наблюдается. Тем не менее даже слабого потока стоит опасаться.

— Если вы видите смерч, нужно срочно выйти из воды и отойти подальше от берега. Чего точно не стоит делать — оставаться на месте, наблюдать за явлением и снимать его на телефон. Это действительно опасно.

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