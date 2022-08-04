Одноразовые гаджеты, фрукты и минералка втридорога: Как в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" зарабатывают на туристах

Пробки могут задержать автомобилистов в дороге на 4-5 часов Фото: Артур СЕЛИМОВ

Летом через Ростовскую область транзитом к морю на автомобилях и автобусах едут туристы со всех регионов России. Все потому, что трасса М-4 является единственной дорогой, по которой жители Воронежской, Московской и других областей могут добраться к побережью.

От этого автомагистрали превращаются в настоящее испытание. Отдыхающие, которые решили рвануть на Черноморское побережье на машине, становятся заложниками бесконечных заторов, усталости и в итоге аварий и ДТП. В то время, как одни люди томятся в пробках, другие видят в этом хорошую возможность заработать.

Журналист "КП - Ростов-на-Дону" решил проверить, как обстоят дела на главных автодорогах к побережью, и как зарабатывают предприимчивые дончане на автотуристах.

На трассе возле Мотелей собираются очереди из постояльцев Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВСЕГДА СТОИТ

Небольшие участки на подъезде к Ростову длиной в несколько километров увеличивают путь к заветному морю на 4 - 5 часов. Все потому, что автомобили здесь движутся со средней скоростью всего около 20 километров в час.

Итак, любой бывалый автолюбитель, который не раз ездил на машине к морю, прекрасно знает, где находится город Аксай. Все потому, что именно возле него собираются все самые большие пробки. Угадать, где "встанешь" и в какой день, довольно сложно. При этом стоять в заторе придется как на пути к морю, так и по дороге обратно домой.

Например, с середины июня начинает стоять кольцо возле Аксайского моста. Автомобили собираются на трассе после моста: там постоянно происходят ДТП. Все потому, что увидев прямую трехполосную дорогу, водители пытаются "нагнать" потерянное время, превышая скорость и уменьшая дистанцию при вождении. Усугубляют ситуацию огромные караваны фур, которые также прибавляют "газу" на прямой.

Серьезно усложняют обстановку на дороге огромное количество большегрузов Фото: Артур СЕЛИМОВ

Обходить заторы на трассе через город Аксай, как это делали в прошлые годы автолюбители, уже не имеет смысла. Все потому, что из населенного пункта остался только один узкий выезд на Аксайский мост. И он стоит в любое время дня и ночи. Особо торопливые ездят по обочине, тем самым накаляют и без того сложную дорожную ситуацию.

ОБЪЕЗЖАЯ ОДНУ, ПОПАДАЕШЬ В ДРУГУЮ

Чтобы избежать дорожных испытаний возле Аксая, водители едут через центр Ростова и попадают в другую пробку - на развязке возле Батайска. Там дорожные работы не прекращаются уже третий год. Даже "местный" транспорт протискивается с трудом, не говоря уже о транзитных автомобилях.

К слову, построенная автодорога "Обход Ростова-на-Дону", действительно, сократила время к морю примерно на час. Но (!) прежде, чем туда попасть, приходится потолкаться на узких подходах и лавировать между дорожными работами.

По пути к морю заметно выросло количество полицейских блокпостов Фото: Артур СЕЛИМОВ

Кроме того, уже на протяжении нескольких лет идет реконструкция моста и в Каменске-Шахтинском районе через реку Северский Донец. Там сразу несколько полос вклиниваются в одну, от чего движение заметно замедляется.

Даже певец Юрий Лоза в своем аккаунте отметил, что уже второй год попадает в жуткие пробки на подъезде к Ростову.

Вдобавок этом году на трассе установили и дополнительные полицейские пункты досмотра. Перед ними нужно притормаживать, а движение искусственно сводится в одну полосу. Плюс, некоторых водителей останавливают для проверки документов, из-за чего остановившийся транспорт тоже нужно объезжать.

Сейчас такие пункты появились возле таких донских городов, как Шахты, Каменск-Шахтинский, а еще - между городом Аксаем и Ростовом.

КАЖДЫЙ ЗАРАБАТЫВАЕТ, КАК МОЖЕТ

Благодаря дорожным трудностям опустевшие кафе к летнему сезону оживают. Заторы способствуют тому, что люди предпочитают останавливаться и пережидать пробки за чашкой чая, а не в дороге.

Еще туристы заходят в торговый центр "Мега", чтобы отвлечься от пути и передохнуть. В летний период местом паломничества туристов со всей страны становится "Ашан", который находится там же. И, конечно, сетевой фастфуд пользуется огромным спросом, так как в нем намного дешевле, чем питаться в придорожных кафе.

Автомобилисты готовы съезжать с дороги в кафе лишь бы не стоять в пробке Фото: Артур СЕЛИМОВ

Активизировались и мотели. Так, возле ТЦ парковка постоянно забита, а на двери красуется надпись "Мест нет". Номера доступны для аренды от трех часов. Час - 300 рублей. Поскольку люди останавливаются на пару-тройку часов, поток посетителей в гостинице не заканчивается.

ГАДЖЕТ НА РАЗ

На подобных стоянках часто можно заметить продавцов различных зарядных устройств и переносных аккумуляторов для зарядных телефонов.

Предприниматели знают, что смартфоны — это последнее, без чего хотят остаться туристы в пути. Они искусно крутят массивные гаджеты в руках и предлагают купить их уставших водителей.

На трассе возле Мотелей собираются очереди из постояльцев Фото: Артур СЕЛИМОВ

Соблазн такой покупки очень велик, так как за портативный аккумулятор просят всего 500 рублей, а за автомобильную зарядку для телефона - всего-то 300. Однако бывалые говорят: на практике переносной аккумулятор включается только во время презентации, а потом совершенно не заряжает телефон и быстро садится.

Уличные продавцы знают, что если обман вскроется по дороге, никто не станет возвращаться из-за 500 рублей.

ХОЛОДКА НЕ ХОТИТЕ?

Обычно в жаркие дни кондиционер в автомобиле уже не справляется с температурой. Поблизости нет и тени, где можно перевести дух. Да и не будешь же сворачивать в посадку, увеличивая и без того продолжительное время в пути.

Вот предприимчивые механики и стоят на обочине возле таких заторов, предлагая освежить кондиционер. Портативных заправщиков можно встретить на подъездах к Аксаю, Батайску и на трассе в районе города Шахты.

В среднем, заправка кондиционера обходится в 3 000 рублей. Это дороже чем на сервисе - там бы заплатили 1 500 рублей. Но деваться некуда: многие готовы переплачивать. О качестве такой услуги сложно судить. Но, если через пару метров кондиционер опять перестанет освежать салон, вряд ли кто-то вернет деньги: гарантий и чеков на дороге никто не дает.

ВТРИДОРОГА

Вдоль трасс с заторами то и дело появляются прилавки с фруктами и овощами. Цена у них «заоблачная». Но в дороге не хочется есть тяжелую пищу: многие отдают предпочтения сезонной еде.

Так на подъезде к Батайску арбузы продают по 40 рублей за килограмм (на рынке - 16 рэ), а помидоры по 120 рублей ( в городе можно купить за 40 рублей). Продавцы учтиво предлагают свою продукцию прямо клиентам в салоне, попутно предлагая минералку, мороженное и кукурузу, на все одна цена - 100 рублей.

Фрукты на трассе продают по завышенной цене Фото: Артур СЕЛИМОВ

Поэтому лучше всего запастись всем необходимым заранее. Но самое печальное, что путь к морю не заканчивается пробками в Ростовской области. Впереди у отпускников заторы Краснодарского края, где последние сто километров к побережью можно ехать все 6-8 часов.

И вот изможденные и уставшие туристы приезжают к морю, чтобы за пару дней перевести дух и опять вернуться к заторам на дорогах на обратном пути.

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