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Общество4 августа 2022 12:20

Одноразовые гаджеты, фрукты и минералка втридорога: Как в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" зарабатывают на туристах

Как ростовчане наживаются на отпускниках, которые стоят в пробках на федеральной трассе М-4 «Дон»
Артур СЕЛИМОВ
Пробки могут задержать автомобилистов в дороге на 4-5 часов

Пробки могут задержать автомобилистов в дороге на 4-5 часов

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Летом через Ростовскую область транзитом к морю на автомобилях и автобусах едут туристы со всех регионов России. Все потому, что трасса М-4 является единственной дорогой, по которой жители Воронежской, Московской и других областей могут добраться к побережью.

От этого автомагистрали превращаются в настоящее испытание. Отдыхающие, которые решили рвануть на Черноморское побережье на машине, становятся заложниками бесконечных заторов, усталости и в итоге аварий и ДТП. В то время, как одни люди томятся в пробках, другие видят в этом хорошую возможность заработать.

Журналист "КП - Ростов-на-Дону" решил проверить, как обстоят дела на главных автодорогах к побережью, и как зарабатывают предприимчивые дончане на автотуристах.

На трассе возле Мотелей собираются очереди из постояльцев

На трассе возле Мотелей собираются очереди из постояльцев

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВСЕГДА СТОИТ

Небольшие участки на подъезде к Ростову длиной в несколько километров увеличивают путь к заветному морю на 4 - 5 часов. Все потому, что автомобили здесь движутся со средней скоростью всего около 20 километров в час.

Итак, любой бывалый автолюбитель, который не раз ездил на машине к морю, прекрасно знает, где находится город Аксай. Все потому, что именно возле него собираются все самые большие пробки. Угадать, где "встанешь" и в какой день, довольно сложно. При этом стоять в заторе придется как на пути к морю, так и по дороге обратно домой.

Например, с середины июня начинает стоять кольцо возле Аксайского моста. Автомобили собираются на трассе после моста: там постоянно происходят ДТП. Все потому, что увидев прямую трехполосную дорогу, водители пытаются "нагнать" потерянное время, превышая скорость и уменьшая дистанцию при вождении. Усугубляют ситуацию огромные караваны фур, которые также прибавляют "газу" на прямой.

Серьезно усложняют обстановку на дороге огромное количество большегрузов

Серьезно усложняют обстановку на дороге огромное количество большегрузов

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Обходить заторы на трассе через город Аксай, как это делали в прошлые годы автолюбители, уже не имеет смысла. Все потому, что из населенного пункта остался только один узкий выезд на Аксайский мост. И он стоит в любое время дня и ночи. Особо торопливые ездят по обочине, тем самым накаляют и без того сложную дорожную ситуацию.

ОБЪЕЗЖАЯ ОДНУ, ПОПАДАЕШЬ В ДРУГУЮ

Чтобы избежать дорожных испытаний возле Аксая, водители едут через центр Ростова и попадают в другую пробку - на развязке возле Батайска. Там дорожные работы не прекращаются уже третий год. Даже "местный" транспорт протискивается с трудом, не говоря уже о транзитных автомобилях.

К слову, построенная автодорога "Обход Ростова-на-Дону", действительно, сократила время к морю примерно на час. Но (!) прежде, чем туда попасть, приходится потолкаться на узких подходах и лавировать между дорожными работами.

По пути к морю заметно выросло количество полицейских блокпостов

По пути к морю заметно выросло количество полицейских блокпостов

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Кроме того, уже на протяжении нескольких лет идет реконструкция моста и в Каменске-Шахтинском районе через реку Северский Донец. Там сразу несколько полос вклиниваются в одну, от чего движение заметно замедляется.

Даже певец Юрий Лоза в своем аккаунте отметил, что уже второй год попадает в жуткие пробки на подъезде к Ростову.

Вдобавок этом году на трассе установили и дополнительные полицейские пункты досмотра. Перед ними нужно притормаживать, а движение искусственно сводится в одну полосу. Плюс, некоторых водителей останавливают для проверки документов, из-за чего остановившийся транспорт тоже нужно объезжать.

Сейчас такие пункты появились возле таких донских городов, как Шахты, Каменск-Шахтинский, а еще - между городом Аксаем и Ростовом.

КАЖДЫЙ ЗАРАБАТЫВАЕТ, КАК МОЖЕТ

Благодаря дорожным трудностям опустевшие кафе к летнему сезону оживают. Заторы способствуют тому, что люди предпочитают останавливаться и пережидать пробки за чашкой чая, а не в дороге.

Еще туристы заходят в торговый центр "Мега", чтобы отвлечься от пути и передохнуть. В летний период местом паломничества туристов со всей страны становится "Ашан", который находится там же. И, конечно, сетевой фастфуд пользуется огромным спросом, так как в нем намного дешевле, чем питаться в придорожных кафе.

Автомобилисты готовы съезжать с дороги в кафе лишь бы не стоять в пробке

Автомобилисты готовы съезжать с дороги в кафе лишь бы не стоять в пробке

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Активизировались и мотели. Так, возле ТЦ парковка постоянно забита, а на двери красуется надпись "Мест нет". Номера доступны для аренды от трех часов. Час - 300 рублей. Поскольку люди останавливаются на пару-тройку часов, поток посетителей в гостинице не заканчивается.

ГАДЖЕТ НА РАЗ

На подобных стоянках часто можно заметить продавцов различных зарядных устройств и переносных аккумуляторов для зарядных телефонов.

Предприниматели знают, что смартфоны — это последнее, без чего хотят остаться туристы в пути. Они искусно крутят массивные гаджеты в руках и предлагают купить их уставших водителей.

На трассе возле Мотелей собираются очереди из постояльцев

На трассе возле Мотелей собираются очереди из постояльцев

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Соблазн такой покупки очень велик, так как за портативный аккумулятор просят всего 500 рублей, а за автомобильную зарядку для телефона - всего-то 300. Однако бывалые говорят: на практике переносной аккумулятор включается только во время презентации, а потом совершенно не заряжает телефон и быстро садится.

Уличные продавцы знают, что если обман вскроется по дороге, никто не станет возвращаться из-за 500 рублей.

ХОЛОДКА НЕ ХОТИТЕ?

Обычно в жаркие дни кондиционер в автомобиле уже не справляется с температурой. Поблизости нет и тени, где можно перевести дух. Да и не будешь же сворачивать в посадку, увеличивая и без того продолжительное время в пути.

Вот предприимчивые механики и стоят на обочине возле таких заторов, предлагая освежить кондиционер. Портативных заправщиков можно встретить на подъездах к Аксаю, Батайску и на трассе в районе города Шахты.

В среднем, заправка кондиционера обходится в 3 000 рублей. Это дороже чем на сервисе - там бы заплатили 1 500 рублей. Но деваться некуда: многие готовы переплачивать. О качестве такой услуги сложно судить. Но, если через пару метров кондиционер опять перестанет освежать салон, вряд ли кто-то вернет деньги: гарантий и чеков на дороге никто не дает.

ВТРИДОРОГА

Вдоль трасс с заторами то и дело появляются прилавки с фруктами и овощами. Цена у них «заоблачная». Но в дороге не хочется есть тяжелую пищу: многие отдают предпочтения сезонной еде.

Так на подъезде к Батайску арбузы продают по 40 рублей за килограмм (на рынке - 16 рэ), а помидоры по 120 рублей ( в городе можно купить за 40 рублей). Продавцы учтиво предлагают свою продукцию прямо клиентам в салоне, попутно предлагая минералку, мороженное и кукурузу, на все одна цена - 100 рублей.

Фрукты на трассе продают по завышенной цене

Фрукты на трассе продают по завышенной цене

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Поэтому лучше всего запастись всем необходимым заранее. Но самое печальное, что путь к морю не заканчивается пробками в Ростовской области. Впереди у отпускников заторы Краснодарского края, где последние сто километров к побережью можно ехать все 6-8 часов.

И вот изможденные и уставшие туристы приезжают к морю, чтобы за пару дней перевести дух и опять вернуться к заторам на дорогах на обратном пути.

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