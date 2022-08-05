Сумку с брендами на 1,3 млн украли у курортников, возвращающихся с Черного моря

Сейчас подозреваемых разыскивает полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красном Сулине обокрали семью, которая возвращалась в Москву с отдыха на Черноморском побережье. Воры разбили окно в их машине и забрали первое, что попалось под руку — небольшую сумочку. Оказалось, что сумка была набита брендовыми вещами и техникой, люди лишились 1,3 миллиона рублей.

Владелица сумки Ксения рассказала, что в конце июля с мужем и детьми ехала в столицу из Сочи. По пути супруги решили остановиться в Красном Сулине: повидать родственников, да и просто передохнуть. 31 июля они приехали в донской город, а спустя сутки их обокрали.

Ночью 2 августа супруги проснулись от сигнализации. Выбежали на улицу, увидели разбитое окно и сразу поняли, что пропала сумка Dior, которая только выглядит скромно.

— Там были и папка с документами, и рабочий ноутбук. Купальники, которые мы сушили в машине, а потом закинули в сумку. Положили туда все солнцезащитные очки, а это Dior, Chanel, Valentino, Versace. Духи Tom Ford. Золотое кольцо. Забрали даже открытку с деньгами, которую подарили дочке на день рождения, там было 18 тысяч. В общем, было там очень много вещей, — говорит Ксения.

Под подозрение Ксении сразу попала местная компания, которая накануне выпивала возле автомобиля. Сейчас эту версию и другие проверяют местные полицейские. Сама Ксения все-таки уехала домой, но надеется, что часть вещей придется вернуть.

— Кто-то может сказать, что мы сами виноваты, оставили сумку в машине. Но мы были в отпуске, расслабились. Мы с таким столкнулись впервые. Обидно, что большую часть вещей просто выбросят. Кому в Красному Сулине продашь очки дороже ста тысяч?

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции проводят оперативно - розыскные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемых, — прокомментировали в донском главке.

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