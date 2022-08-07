Украинские военные расстреляли Христа и Богоматерь: нацисты устроили тренировочный тир в храме Мариуполя

Иконы из мариупольского храма стали мишенями для ваналов с автоматами. Фото: официальная группа добровольческого сообщества "Неравнодушные" во "ВКонтакте"

Ростовские волонтеры уже пять месяцев трудятся в тылу – снабжают гуманитарными грузами, помогают разбирать завалы. Они привыкли смотреть в лицо войны – как только вражеские солдаты покидают населенный пункт, туда приходит помощь. Разбитые храмы, выжженные артиллерией дома, залитые кровью дворы и скверы.

Кажется, они видели все. Но обычная поездка в небольшой, полуразрушенный Свято-Успенский храм Мариуполя останется в памяти навсегда.

- Когда мы смогли выйти из подвалов, когда я вернулся в храм и увидел это, я рыдал, как ребенок. До сих пор мурашки по коже, когда прихожу сюда, – с дрожью в голосе признается местный батюшка, отец Валерий.

Нацисты устроили в церкви тренировочный полигон. Мишенями служили…иконы. Вот на полу, заваленном после обстрелов досками и битым камнем, лежит изрешеченная богоматерь. Рядом, в красивой арке, расстрелянный Христос, с высеченными пулями глазами. Чтобы не видел, какой ад творится вокруг…

- Это, приблизительно, в марте было, когда мы все сидели по подвалам, - рассказывает один из прихожан. - Кто это мог быть? Нацбаты, солдаты - мы не знаем. Но они показали свое истинное лицо.

Конечно же, после бегства нацистов, храм оказался разграблен подчистую.

- Поживились они здесь славно - весь приход разграбили, даже деньги, которые одна женщина себе на похороны оставила, забрали. Наши женщины скотчем приклеили купюры к дну ящика в столе. Так и это не остановило.

Сейчас батюшка своими силами и с помощью волонтеров пытается восстановить приход. Священник верит, что найдутся добрые люди, которые помогут вернуть к жизни разрушенный храм. И восстановить уничтоженные извергами образа. Как символ того, что в Мариуполь возвращается мир. И вера в жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такие, как баба Тоня, в огне не горят!»: 98-летнюю жительницу Мариуполя, которую сын считал погибшей, привезли в Ростов

Волонтеры нашли и забрали в Ростов из Мариуполя 98-летнюю женщину, которую все считали погибшей (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беженка из Мариуполя потеряла память из-за обстрелов, а после эвакуации на Дон случайно уехала в Чувашию

Пропавшую на границе искали всем миром, но нашел ее в итоге ростовский волонтер (подробнее)