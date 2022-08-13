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Общество13 августа 2022 15:30

После тяжелой травмы пенсионер из Ростовской области поставил рекорд, сделав шесть тысяч приседаний подряд

Геннадий Мисиков выполнял упражнения почти всю ночь, без перерыва
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
Для Геннадия Мисикова это не первое спортивное достижение. Фото предоставлено героем публикации.

Для Геннадия Мисикова это не первое спортивное достижение. Фото предоставлено героем публикации.

Пенсионер из Белой Калитвы Геннадий Мисиков прославился еще в 2015 году. Бывший шахтер восстановился после травмы на производстве, занялся спортом и попал в книгу рекордов России по приседаниям на время. Сейчас мужчине 60 лет, и он бросил себе другой вызов — приседать всю ночь, без остановки. В итоге побил и свои, и мировые рекорды.

«ГОВОРИЛИ, ЧТО ВСЮ ЖИЗНЬ БУДУ ХРОМАТЬ»

Геннадий Мисиков дважды сталкивался дважды сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Первая беда произошла с мужчиной еще в молодости, когда он работал в шахте. Здесь внезапно сорвалась лебедка, а ее трос перебил Геннадию правую ногу — врачи насчитали четыре серьезных перелома.

Чудом врачам удалось избежать ампутации и сохранить ногу. Правда в итоге пациента все равно признали частично утратившим трудоспособность.

— Мне сделали шесть операций. Год проходил с аппаратом Илизарова, с титановыми спицами. А в итоге выяснилось, что кости срослись неправильно. Мне говорили, что я всю жизнь буду хромать.

Бывший пауэрлифтер говорит, что спорт помог ему избавиться от проблем со здоровьем. Фото предоставлено героем публикации.

Бывший пауэрлифтер говорит, что спорт помог ему избавиться от проблем со здоровьем. Фото предоставлено героем публикации.

Назло всем Геннадий решил стать пауэрлифтером. И хотя медики его отговаривали от тренировок, мужчина начал поднимать штангу и добился в этом больших успехов. Он перестал хромать и стал кандидатом в мастера спорта.

НАЧАЛ С 50 ПРИСЕДАНИЙ

В 45 лет Мисиков снова почувствовал себя плохо, болело все: руки, ноги, спина. Выяснилось, что тяжелый спорт хоть и помог справиться с хромотой, в итоге нарушил обмен веществ и привел к скоплению солей в организме. Тогда пауэрлифтер отказался от штанги и начал просто приседать.

— Начал всего с 50 приседаний за раз. И это давалось с большим трудом. Большие грузы я умел поднимать, а вот с выносливостью было совсем плохо, — вспоминает Геннадий.

В итоге мужчина так развил свое слабое место – выносливость – что даже попал в книгу рекордов России. Он выполнил больше четырех тысяч повторений за три часа.

На этот раз рекордсмен увеличил результат до шести тысяч приседаний. Фото предоставлено героем публикации.

На этот раз рекордсмен увеличил результат до шести тысяч приседаний. Фото предоставлено героем публикации.

РЕКОРД ЧЕРЕЗ БОЛЬ

В честь Дня физкультурника Мисиков решил установить новый рекорд. На этот раз он приседал шесть часов подряд. В жаркую погоду физическая нагрузка дается тяжелее, поэтому решил сделать это ночью - с 22-х до четырех часов. Несмотря на позднее время, посмотреть на новый подвиг Геннадия пришли десятки земляков.

Пенсионер признается — испытание оказалось сложнее, чем он ожидал.

— В самом начале, буквально после тысячи первых приседаний у меня начала стрелять спина. Оказалось, что я совершил ошибку — встал на резиновый коврик. Для приседаний такая поверхность совсем не подходит, создает дополнительную нагрузку, — объясняет спортсмен.

Геннадию предложили сделать во время приседаний укол обезболивающего. Но тот отказался, опасаясь, что кто-то из зрителей примет лекарство за допинг.

— Хотелось, чтобы все видели — все честно. Сделал шесть тысяч приседаний за шесть часов. Результатом не очень доволен, рассчитывал на большее. Ну что поделать, спина подвела.

Тем не менее Мисиков побил свой личный и всероссийский рекорды. По словам Геннадия — еще и мировой. Сейчас он собирается отправить все подтверждающие документы, чтобы его достижения признали на официальном уровне.

— Спасибо людям которые пришли посмотреть на меня, подбодрить. Надеюсь, своим примером я мотивирую кого-нибудь заняться спортом.

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