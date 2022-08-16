Власти рассказали, почему мать-одиночка из Ростовской области, воспитывающая детей с инвалидностью, живет в доме без газа и отопления

Мать двоих детей живет в полуразрушенном доме и мечтает о новом Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Боковского района Ростовской области, 36-летняя Прасковья Матвиенко, одна воспитывает дочерей. Старшей Русалине 12 лет, младшей Алене 11. Девочки–погодки - самое большое счастье для матери. Однако Прасковья говорит, что одной тяжело «тянуть» детей.

- Муж ушел, когда второму ребенку было пару месяцев. У него уже другая семья, а алименты он не платит, - поясняет она.

В маленьком селе на краю области с работой туго. Поэтому Прасковья трудится в Ростове дворником - за смену платят 900 рублей. А за дочурками приглядывают бабушка и дедушка.

НЕОБДУМАННАЯ СДЕЛКА

Прасковья говорит, что, несмотря на сложности, была бы вполне довольна жизнью, если не одно «но».

- Мои дети живут в ужасных условиях. Когда-то я купила на маткапитал дом в селе, но его признали аварийным и снесли. Переехала к родителям, а там не намного лучше, - говорит женщина.

Прасковья пояснила, что в доме нет газа, отопления. А комнаты всего две: в одной живут ее родители и две дочери, а вторую используют как кухню.

Особенно тяжко семье приходится зимой. Если холода затянулись и уголь подходит к концу, семья собирает по хутору хворост.

- Когда мой дом признали аварийным, я надеялась на помощь администрации, думала, мне предоставят жилье. Но то, что мне предложили, было еще хуже, чем снесенный дом. Я отказалась переезжать в хлев. Вот уже больше пяти лет обиваю кабинеты, но воз и ныне там. А мои девочки мечтают просто хотя бы раз принять ванну, а не мыться в тазиках. Часто плачут и сравнивают свою жизнь с жизнью одноклассниц, - едва сдерживая слезы, продолжает Прасковья.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Тем временем, администрация Боковского района прислала в редакцию ответ на запрос. Местные власти рассказали, почему сейчас ситуация складывается именно так.

- Прасковья Дмитриевна купила на маткапитал дом площадью 50 квадратных метров, но после покупки семья в нем не жила и не обеспечивала его сохранность. В 2016 года она обратилась в администрацию и попросила признать дом непригодным для проживания, - рассказали в администрации района.

Комиссия пришла к выводу, что строение действительно не пригодно для жизни в нем. А спустя еще пару лет дом сгорел, от него и вовсе остался один остов.

Молодую мать поставили на жилищный учет на улучшение жилищных условий.

- Сейчас она – четвертая в очереди, - сказали в администрации.

Приобрести дом на льготных условиях, в рамках госпрограмм, у Прасковьи не получается из-за отсутствия накоплений и постоянной работы.

В администрации отметили, что как только в районе появится свободное муниципальное жилье, а очередь на его получение дойдет до матери-одиночки, то ей обязательно предоставят жилплощадь.

Кроме этого, власти района пояснили, что Прасковье выплачиваются все полагающиеся законом пособия.

Также, сказали в районе, утверждение женщины о том, дом, который покупался за маткапитал, был снесен администрацией, не соответствует действительности.

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