Что известно о многодетной матери из Ростовской области, у которой похитили сына

У многодетной мамы похитили младшего сына Фото: Иван Макеев

В Ростовской области раскрыли резонансное преступление – похищение и продажу годовалого мальчика бездетной паре из Свердловской области. Ребенка уже нашли. Малыш здоров и невредим. Скоро его отдадут матери. Как добавили в региональном СК, задержаны и подозреваемые в преступлении – трое мужчин и женщина.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» узнал о семье мальчика и его 27-летней маме, которая полгода ждала встречи с сыном.

ГОТОВИТСЯ В ШЕСТОЙ РАЗ СТАТЬ МАМОЙ

Как рассказали в одном из поселков в Красносулинском районе, в котором и было совершено преступление, Анна (прим. ред.) переехала сюда относительно недавно. На материнский капитал купила небольшую однушку. Вот только местные говорят, что неясно, как ей это удалось.

- У нее – пятеро детей мал мала меньше: трое мальчишек и девочки. По закону, на каждого члена семьи должно приходиться по 18 квадратных метров площади. А однушка Анны совсем тесная. Непонятно, как они там все помещались, - рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в поселке.

После переезда и новоселья женщина решила устроиться на работу. Пришла в сельскую администрацию и попросила помочь. Анне не отказали. И уже через пару дней она вышла на работу в местную управляющую компанию. В ее обязанности входило мытье и уборка подъездов. Но проработала женщина всего три дня, а на четвертый - просто не появилась в конторе.

Если с трудовой деятельностью у Анны не сложилось, то в личной жизни, напротив, все было совсем неплохо. У многодетной мамы был кавалер, с которым она и приехала в поселок. Кстати, сейчас женщина беременна от этого мужчины и готовится стать мамой в шестой (!) раз.

Источник издания рассказал «Комсомолке», что в декабре прошлого года был похищен самый младший ребенок. Но заявление о похищении сына Анна подала только в мае.

ПЫТАЛАСЬ САМА НАЙТИ СЫНА

Со слов женщины, зимой к ней пришел незнакомый мужчина. Он представился сотрудником органов опеки и попечительства. Визитер заявил, что из-за маленькой жилплощади вынужден забрать младшего сына и поместить его в приют.

- Он пригрозил, что если та будет жаловаться на опеку в полицию, ей будут грозить большие неприятности, такие как побои или подкинутые наркотики, - позже расскажет многодетная мать правоохранителям. - Поэтому так долго и молчала.

Несмотря на то, что в полицию женщина не шла почти полгода, разыскать сына она все же пыталась. Ездила в ближайший к поселку дом малютки, но там ничего о судьбе малыша так и не узнала. Сейчас же молодая мать с нетерпением ждет момента, когда сможет обнять сыночка. Его уже везут в Ростовскую область обратно.

Кстати, о покупателях мальчика известно, что это – семейная пара. Дум у супругов – полная чаша, семья ни в чем не испытывала нужды, но вот только родить ребенка у них не получалось.

Тем временем, исполнителей коварного плана уже посадили в СИЗО. Если дело дойдет до суда, а вина будет признана, то злоумышленники могут сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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