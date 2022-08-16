«Ждем аншлаг!»: Школьник из Ростова стал самым молодым режиссером и снял фильм для больших экранов

Андрей Арчаков в 13 лет снял исторический фильм. Фото: архив героя публикации

Ростовчанин Андрей Арчаков в 13 лет снял художественный фильм - историческую драму - для больших экранов. Подросток был настолько впечатлен биографией Екатерины II, что решил снять целую картину о жизни императрицы. Мальчик заразил своим энтузиазмом взрослых: юного режиссера поддержал меценат, а известные актеры согласились принять участие в проекте бесплатно. «КП-Ростов-на-Дону» узнала, как школьнику удалось создать полнометражный фильм, который скоро увидят зрители всей страны.

БИТВА ТАЛАНТОВ

К слову, история создания картины с названием «Екатерина II: Закат Великой» могла бы и сама лечь в основу фильма.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Сергей Арчаков, отец юного режиссера, увлекаться кино сын начал с 11 лет.

Школьник сам выбирал костюмы для актеров. Фото: архив героя публикации

- Он озвучивал мультяшных и киногероев на студиях дубляжа, выступал в качестве чтеца. А когда сыну исполнилось 13 лет, потащил нас, родителей, на один из телеканалов, который устраивал «битву талантов» , - продолжает Сергей.

Суть состязания состояла в том, что люди из разных городов страны рассказывали о своей мечте. А победителю должен был достаться миллион рублей на воплощение той самой идеи.

- К примеру, мужчина из Новосибирска просил денег, на которые хотел построить ледяную горку для детворы, другая претендентка – на салон красоты, - вспоминает отец режиссера.

А ростовскому школьнику потребовался миллион для съемки фильма о великой императрице.

- Он восхищался ею как исторической личностью, — объяснил Сергей выбор сценария.

ПОДАРОК ОТ ОЛИГАРХА

Одному из членов жюри, владельцу крупного бизнеса, так понравилась идея ребенка, что он, не дожидаясь окончания шоу, от себя подарил мальчику миллион рублей.

На работу над картиной у Андрея Арчакова ушло больше года. В проекте приняли участие довольно известные актеры, например, заслуженная артистка РФ Ольга Лебедева, Николай Лещуков, сыгравший в сериале «Бригада». К слову, они не взяли с юного режиссера ни копейки.

Самой же большой статьей расходов стала аренда локаций для киносъемки. В начале школьник планировал снимать фильм во дворцах Петербурга, но быстро понял, что в этом случае ему миллиона не хватит. Остановился на «Музее-усадьбе «Кусково» в Москве - правда, и здесь пришлось поторговаться.

- Директор музея просил за аренду 750 тысяч рублей за четыре съемочных дня, потом немного уступил, - продолжает отец юного режиссера.

И вот, последний кадр снят.

«Я ПЛАЧУ ОТ СЧАСТЬЯ»

- Дальше Андрей с командой трудились над переозвучкой фильма. Чтобы в фильме был хороший звук, они работали в студии звукозаписи, — рассказывает Сергей.

Кстати, добиваясь идеальной интонации в одном из сложных эпизодов, юный режиссер заставил одну из актрис переозвучивать дубль 130 раз!

Когда картина была готова, школьник отправил фильм на 50 международных кинофестивалей и получил 17 наград! Скоро фильм покажут на больших экранах. Первый показ состоится в Москве 23 августа.

Работа над фильмом шла больше года. Фото: архив героя публикации

- На кинопремьере ожидается аншлаг! За семь дней до показа раскуплены все билеты, забронированы все места! Это что-то невероятное! Я плачу от счастья, - делится впечатлениями сам юный режиссер Андрей.

А вот в родном Ростове фильм школьника выйдет в прокат 25 августа.

НАША СПРАВКА

30-минутный фильм рассказывает о последних годах жизни Екатерины Великой. Предчувствуя свою скорую кончину, императрица понимает, что сын, который должен унаследовать престол, считает мать виновной в гибели своего отца и, взойдя на трон, наверняка, уничтожит созданное ею. На кону: сложное решение - разрушить жизнь сына, объявив наследником любимого внука Александра Павловича или допустить пагубное правление Павла.

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