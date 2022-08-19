В Ростове 40-летнего мужчину заподозрили в распространении детского порно

На одном из кадров присутствовало откровенное фото девочки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Советском районе Ростова мужчину заподозрили в распространении видео с детским порно. Следователи говорят, что 40-летний местный житель сначала купил запрещенные кадры, а потом слил их в интернет.
По версии правоохранителей, в июне ростовчанин «наткнулся» в социальной сети на видео. На одном из его кадров присутствовало откровенное фото несовершеннолетней девочки. Мужчина купил у владельцев запрещенные материалы.
Позже подозреваемый выложил видео в сети. Кадры привлекли правоохранителей. К злоумышленнику нагрянули с обыском. Следователи изъяли телефон, сим-карту и другие предметы, подтверждающие причастность ростовчанина к преступлению.
Мужчина был задержан И стал фигурантом уголовного дела.
- В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Если дело дойдет до суда, а вину злоумышленника признают, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.
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