«Он меня душил и искал по карманам нож»: инспектор безопасности на транспорте поделилась самыми страшными моментами в работе

Пьяный пассажир стал угрожать детям ножом, и женщине пришлось за них заступиться, когда мужчины не полезли бы в конфликт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Август. Воскресенье. Жара. Электричка «Сальск — Ростов» уже 16 минут стоит в Целине, хотя обычная остановка здесь длится минуту - две, не больше. Все курящие пассажиры уже трижды обдали состав из трех вагонов табачным дымом, оставшиеся в вагоне задыхаются от жары. Пока одни раздраженно обмахиваются документами, другие невозмутимо залипают в телефоны, а третьи ворчат: «Что у них там опять сломалось?!» Когда поезд, наконец, едет дальше, на сидение напротив садится женщина в форме и отвечает на любопытство соседей.

- В первом вагоне женщине стало плохо с сердцем. Она хотела ехать дальше, но мы вызвали скорую и не зря. Она в какой-то момент отключилась, - объяснила сотрудница. На бейджике написано: Кристина Тихонова, транспортная безопасность. Инспектор согласилась рассказать читателям «КП — Ростов-на-Дону», почему выбрала такую неженскую профессию, и вспомнила самые трудные минуты на службе.

ХОТЕЛА БЫТЬ БЛИЖЕ К ДЕТЯМ

Кристине 38 лет. Она живет в соседнем регионе, в станице Кущевской, но большая часть ее смен проходит на маршрутах в Ростовской области. Раньше работала кассиром, какое-то время проводником — ездила в Москву, Сочи, даже в Нижний Тагил. Но маме троих детей не хотелось уезжать в длительные командировки и разлучаться с двумя сыновьями и дочкой. Поэтому, когда ее позвали в охрану на пригородном транспорте, долго раздумывать не стала.

- Родители, конечно, отговаривали. Старший сын тоже был не в восторге. Но мне нравится эта работа. Характер у меня — за правду, - считает Кристина.

Инспектор транспортной безопасности на двое суток надевает камеру, которая фиксирует все, что происходит в электричке. Фото: Кристина Круговых

Теперь она дежурит на маршрутах «Кущевка — Ростов» и «Ростов — Куберле». Рассказывает, что в транспортной безопасности женщины составляют лишь десятую часть от всего коллектива. Работа непростая — Кристина все время на ногах: каждые 20 минут нужно проводить обход электрички. А ночью инспекторы следят, чтобы вандалы не испортили транспорт.

«ВОН, СМОТРИ-СМОТРИ: ОХРАНА!»

- Некоторые пассажиры улыбаются ехидно: «Смотрите, идет охрана!» Шутят вслед, увидев женщину с дубинкой, - замечает Кристина. - Но меня это не волнует, меня знают и уважают. Наше руководство предпочитает брать на работу именно женщин. Объясняют так: мужчина сразу начинает агрессивно разговаривать в случае конфликта, а женщина с большим успехом его урегулирует.

Недаром ее фото среди немногих висит на доске почета в здании предприятия. А мужчины на работе не скрывают, что восхищаются хрупкими, но сильными духом коллегами.

Кристина признается: пассажиры попадаются всякие. Многие могут нагрубить даже из-за контрольной проверки, когда нужно проснуться и вспомнить, куда положил билет.

Дома Кристину ждут два сыночка и доченька. Фото: личный архив героя публикации

- Объясняем, что не надо так разговаривать с сотрудником. Если кассиры просят помочь, идем и выясняем, в чем причина. Нарушители спокойствия - это обычно люди, которые просто любят поскандалить.

«НАМ СТРАШНО. ОН УГРОЖАЕТ НАМ НОЖОМ»

За восемь лет работы в охране Кристина лишь раз столкнулась со смертельной опасностью. И этот случай запомнила так хорошо, будто это было вчера. Службы транспортной безопасности еще не было, и она дежурила на всю электричку одна.

- Сел в поезд мужчина выпивший. На жаре его развезло. Но вовремя оплатил проезд — без нареканий, поэтому мы пошли с кассиром дальше, - рассказывает инспектор. - На обратном пути, после станции Двойная, в поселке Орловском, в электричку сели местные кадеты — ребята 13-15 лет. Смотрю, он подсел к компании этих детей и уже начал им надоедать. Я попросила мужчину вернуться и занять место с его вещами.

Пьяный пассажир выполнил требование, но через время один из ребят пришел просить помощи:

- Нам страшно, он угрожает нам ножом, - сказал мальчик.

Кристине пришлось вернуться в вагон и проверить жалобу.

- Он и правда сидел в агрессивной позе: поставил локти на колени, нож складной в руках крутит. Лезвие не достал, но хитро так улыбался, - вспоминает картину женщина. - Я попросила его снова вернуться на место, а он ответил, что никому не мешает и пытается просто поговорить. Тогда пришлось потребовать от него пересесть. Пригрозила, что вызову полицию.

Старший сын отговаривал маму от опасной профессии. Фото: личный архив героя публикации

Мужчина выполнил требование, но стало понятно, что это не надолго. Так что ребят и пожилую женщину, которые терпели выходки пьяного, инспектор попросила перейти в другой вагон. Сама же Кристина осталась в тамбуре, чтобы видеть действия нарушителя спокойствия, и вызвала полицию.

- Он, видимо, услышал, что я позвала полицию, и матом на меня: мол, такая сякая, сейчас я тебе покажу. Схватил за горло и стал душить прямо в тамбуре. А он выше меня и жилистый — такая сила в нем проснулась в тот момент. И все это время по карманам судорожно искал нож, - с удивительным спокойствием рассказывает Кристина. - Тогда почувствовала себя как в анекдотах: вся жизнь пронеслась перед глазами. Первая мысль — ударить его телефоном. Но в следующую долю секунды подумала, что аппарат слишком дорогой, чтобы разбить его о чью-то голову. А потом меня осенило: дома же ждут дети, а я жалею телефон. И разбила ему бровь, губу, скулу — отбилась.

«ДЕРЖИ ГАДА!»

В итоге на помощь Кристине пришли все те же подростки-кадеты. Один из них закричал: «Держи гада!». И ребята всей толпой прибежали, схватили дебошира за плечи и стали его трясти.

- Я просила ребят не вмешиваться. Но, с другой стороны, мне было приятно, что подростки не побоялись вступиться за женщину, дружно выступили против дебошира. Спасибо их родителям: вырастили ребят настоящими мужчинами, - улыбается инспектор. - Полиция тогда среагировала очень быстро, но пока мы доехали до Сальска, он уже выскочил на станции Маныч, хотя ребята его удерживали как могли. Но, когда мы уже выехали из Сальска, оперативная группа его задержала.

Инспекторы транспортной безопасности сдают спортивные нормативы, чтобы быть готовыми к любым сложностям. Фото: личный архив героя публикации

Правда женщине было жалко ребят. Знала, что после такого инцидента приходится ходить на допросы.

- Через два года во время рейса кассир говорит, что молодой человек в кепке и очках просит подойти к нему. А это один из тех мальчиков! Говорит, ребята беспокоятся, как у меня дела, здоровье.

На память остались лишь синяки на руках. Да и сумму сломанного телефона никто не возместил.

- Сын сказал никуда телефон не девать: это память, что он мне жизнь спас. Долго сынок просил оставить работу. Но не могу, - говорит Кристина. - Как подумаю, что в этом поезде мог ехать и мой ребенок... Мне потом даже мужчина из органов сказал: «Отчаянный ты человек, даже я на конфликт бы не пошел».

ЗАДАЧА — ПОМОГАТЬ

Но чаще Кристина слышит добрые слова на работе. А в книге жалоб и предложений у машиниста появляются новые благодарности.

- Помогаем родителям занести и вынести детскую коляску, подняться и спуститься маломобильным пассажирам. Помогаем людям друг друга услышать, и скандал разрешается на месте, - перечисляет инспектор. - Мы работаем для этого все вместе — машинисты, кассиры, инспекторы транспортной безопасности, сотрудники полиции. Не встречала ни разу такого, чтобы кто-то отмахнулся и не помог людям.

В транспортной безопасности ценят сотрудниц-женщин, потому что они умело могут уладить практически любой конфликт. Фото: личный архив героя публикации

Да и сами пассажиры объединяются, когда другим нужна их помощь.

- Когда в Целине женщине стало плохо, много кто подошел, побеспокоился. Все как один махали вокруг веерами, платочками, давали прохладную воду. Помогли донести ее через весь вагон до каталки. И никто не возмущался, что поезд задерживается. Все мы люди, и безразличных в тот момент не оказалось.

ДВОЕ СУТОК ПОД КАМЕРОЙ

Сотрудник транспортной безопасности должен быть всегда готов мобилизоваться, служа в группе быстрого реагирования. Чтобы оставаться в форме, Кристина регулярно сдает нормативы физподготовки. Задача — во что бы то ни стало уладить конфликт, но инспекторы транспортной безопасности могут применить и силу - если речь идет об угрозе жизни пассажиров и коллег. У сотрудников с собой рация, резиновая дубинка, наручники, а на костюме все время двухсуточного дежурства закреплена камера.

- Камера очень выручает. Бывает, пассажиры пишут необоснованные жалобы на кассиров. Работник может быть совершенно не виноват, что пассажир попался конфликтный. Ревизор просматривает запись с камеры и решает, что делать.

А после поездки инспектор становится ненадолго руководителем бюро находок. Если найдет забытые вещи, осматривает с металлодетектором на наличие взрывчатки, составляет акт и передает дежурной по вокзалу. Нередко люди даже ноутбуки забывают. И хорошо, если потерю никто из пассажиров не подберет - тогда ее можно найти на вокзале. И это еще один плюс работы для Кристины.

- Есть постоянные пассажиры, которые едут каждое утро на работу. Они тебя уже знают, добродушно улыбаются, желают доброго утра. И ты рад видеть людей, общаться с коллективом, пассажирами. Главное — мы помогаем людям, когда кому-то плохо, сохраняем порядок, если кто-то дебоширит. Мне приятно, что я могу обеспечить спокойствие людей.

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