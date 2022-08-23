В Калмыкии перед судом предстанет обвиняемый в изнасиловании девочки, которая позже забеременела

Спустя два года после нападения мужчина возобновил визиты к подростку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии в суд передали дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальных отношениях с девочкой. Как сообщил источник «КП — Ростов-на-Дону», разбирательство началось, когда школьница забеременела. А во время расследования выяснилось, что молодой человек может быть причастен еще к одному преступлению.

НАПАЛ НА 12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

По версии следствия в декабре 2019 года, обвиняемый, которому тогда было 18 лет, пришел в гости к 12-летней девочке. Несмотря на сопротивление, он изнасиловал школьницу, а после скрылся с места происшествия.

Почти три года девочка ничего не рассказывала о преступлении, а в 2022 году с ней снова связался обвиняемый. Следователи считают, что с февраля по май он приходил домой к несовершеннолетней и с ее согласия вступал с ней в половую связь.

Все произошедшее так бы и оставалось в тайне, если бы пострадавшая не забеременела. Как рассказал источник "КП - Ростов-на-Дону", узнав, что девочка находится в положении, ее родственники обратились в полицию с заявлением на знакомого семьи.

Позже следствию стало известно и о грабеже. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕЩЕ ОДНА СТАТЬЯ УК

Позже, во время расследования дела, молодого человека заподозрили в еще одном преступлении. Правоохранители выяснили, что в апреле в одном из городских парков он напал на человека и забрал у него мобильный телефон.

Как рассказали в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия, сейчас местного жителя обвиняют сразу по трем статьям УК: «Изнасилование», «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Грабеж».

- Следствием собрано достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, - добавили в следственном комитете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове девочку из состоятельной семьи насиловал отчим

Мать и подруги потерпевшей год не догадывались, что над девятиклассницей измывается близкий человек (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области отчим насиловал 8-летнюю девочку, пока мать ребенка спала рядом

Мужчина может отправиться в тюрьму на 20 лет (подробнее)