В Калмыкии перед судом предстанет обвиняемый в изнасиловании девочки, которая позже забеременела

Спустя два года после нападения мужчина возобновил визиты к подростку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калмыкии в суд передали дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальных отношениях с девочкой. Как сообщил источник «КП — Ростов-на-Дону», разбирательство началось, когда школьница забеременела. А во время расследования выяснилось, что молодой человек может быть причастен еще к одному преступлению.
НАПАЛ НА 12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
По версии следствия в декабре 2019 года, обвиняемый, которому тогда было 18 лет, пришел в гости к 12-летней девочке. Несмотря на сопротивление, он изнасиловал школьницу, а после скрылся с места происшествия.
Почти три года девочка ничего не рассказывала о преступлении, а в 2022 году с ней снова связался обвиняемый. Следователи считают, что с февраля по май он приходил домой к несовершеннолетней и с ее согласия вступал с ней в половую связь.
Все произошедшее так бы и оставалось в тайне, если бы пострадавшая не забеременела. Как рассказал источник "КП - Ростов-на-Дону", узнав, что девочка находится в положении, ее родственники обратились в полицию с заявлением на знакомого семьи.
Позже следствию стало известно и о грабеже.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ЕЩЕ ОДНА СТАТЬЯ УК
Позже, во время расследования дела, молодого человека заподозрили в еще одном преступлении. Правоохранители выяснили, что в апреле в одном из городских парков он напал на человека и забрал у него мобильный телефон.
Как рассказали в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия, сейчас местного жителя обвиняют сразу по трем статьям УК: «Изнасилование», «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Грабеж».
- Следствием собрано достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, - добавили в следственном комитете.
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