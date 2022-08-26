Сбежавших из московского социального центра подростков нашли на военном полигоне в Ростовской области

Полицейские выяснили, что подростки находятся в розыске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области нашли подростков, который сбежали из московского социально-реабилитационного центра. Выяснилось, что школьники сначала прятались в Ростове, а оттуда поехали на военный полигон. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП в одном из столичных реабилитационных центров для детей произошло еще в начале лета. Пропали подопечные — мальчик и девочка 16 и 17 лет. Ребят тут же объявили в розыск, но долгое время поиски были безрезультатны. Почти два месяца педагоги не находили себе места, представляя самые страшные сценарии.

А в этом время подростки проводили время в Ростове-на-Дону. Они добрались до города на попутках и сняли комнату в коммуналке. Возможно, беглецы скрывались бы и дальше, но в августе они решили повидать друга, с которым когда-то познакомились в сети.

В переписке парень рассказывал подросткам, что проходит срочную службу и часто бывает на полигоне. Туда-то и решили наведаться подростки.

- Дети «крутились» возле важного объекта, и их почти сразу заметили. Вызвали полицию. А уже в отделе выяснилось, что они в розыске, - сообщил источник.

После беседы с полицией мальчика и девочку решено было отправить обратно в социально-реабилитационный центр.

- Скоро им предстоит обратный путь до Москвы, - добавил источник издания.

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