На месте пожара организован оперштаб. Фото: блог Алексея Логвиненко в соцсетях.
В Ростове-на-Дону продолжают борьбу с серьезным ландшафтным пожаром. Огонь вспыхнул около трех часов дня, 25 августа, на улице Чемордачка на Левом берегу Дона.
Вначале площадь возгорания составляла полторы тысячи квадратных метров. К шести часам вечера стало известно, что площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
С неба сбросили уже почти 40 тонн воды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО
- Ширина огненного фронта – два километра, - отметил он.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожару присвоили уже третий, самый высокий, ранг сложности.
Почти сто спасателей борются с огнем. Также работает пожарный вертолет. С неба сбросили почти 40 тонн воды, но сильный ветер и жара усугубляют ситуацию, несмотря на все усилия.
В Ростове создан оперативный штаб по тушению природного пожара на Чемордачке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове почти 60 спасателей тушат крупный пожар на левом берегу
Для ликвидации возгорания на улице Чемордачка вылетел вертолет МЧС (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Появилось видео крупного пожара на левом берегу в Ростове
К тушению пожара на улице Чемордачка привлекли два пожарных поезда и вертолет МЧС (подробнее)