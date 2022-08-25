На месте пожара организован оперштаб. Фото: блог Алексея Логвиненко в соцсетях.

В Ростове-на-Дону продолжают борьбу с серьезным ландшафтным пожаром. Огонь вспыхнул около трех часов дня, 25 августа, на улице Чемордачка на Левом берегу Дона.

Вначале площадь возгорания составляла полторы тысячи квадратных метров. К шести часам вечера стало известно, что площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

С неба сбросили уже почти 40 тонн воды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

- Ширина огненного фронта – два километра, - отметил он.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожару присвоили уже третий, самый высокий, ранг сложности.

Почти сто спасателей борются с огнем. Также работает пожарный вертолет. С неба сбросили почти 40 тонн воды, но сильный ветер и жара усугубляют ситуацию, несмотря на все усилия.

В Ростове создан оперативный штаб по тушению природного пожара на Чемордачке.

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