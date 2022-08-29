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Общество29 августа 2022 15:44

Введут ли коронавирусные ограничения на 1 сентября, рассказал губернатор Ростовской области

Василий Голубев в прямом эфире рассказал о том, какая ситуация в регионе с коронавирусом
Анна ШИЛЯЕВА
О том, ждать ли ковидных ограничений 1 сентября, рассказал губернатор Ростовской области

О том, ждать ли ковидных ограничений 1 сентября, рассказал губернатор Ростовской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До первого сентября остались считанные дни. У родителей, школьников и учителей все чаще возникает вопрос: «Будут ли коронавирусные ограничения на линейках?».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, надо ли будет носить маски в этот день участникам торжественных мероприятий в школах региона.

- Любые ограничения всегда зависят от того, как развивается ситуация. На сегодняшний день в области не вводили никаких ограничений, - сообщил глава региона в прямом эфире телепередачи «О главном» в студии телеканала «Дон24».

При этом, напомнил Василий Голубев, в любом случае, людям необходимо быть осторожными и, по возможности, соблюдать необходимые санитарные правила.

- Пока планируем проводить День знаний в обычном режиме, - резюмировал Василий Голубев.

Также, по словам главы региона, в области по-прежнему ежедневно проводятся тестирования на ковид, ситуация с распространением заболеваемости мониторится ежесуточно.

К примеру, по словам спикера, накануне, 28 августа, в донском крае коронавирус диагностировали у 1 580 человек, а в понедельник, 29 августа, - у 300.

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