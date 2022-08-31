В Калмыкии заключенный СИЗО пойдет под суд за попытку создать экстремистскую организацию в изоляторе

Мужчину обвиняют в том, что в СИЗО он пытался закрепить воровские законы. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
В Республике Калмыкия местный житель попал под следствие, уже отбывая наказание по другой статье. Он пытался создать за решеткой ячейку экстремистской организации. В Следственном комитете по Республике Калмыкия поделились подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону».
Уже находясь в следственном изоляторе, 35-летний житель Калмыкии еще раз привлек внимание правоохранительных органов. Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного за покушение на создание экстремистской организации, запрещенной в России.
Мужчина попал в колонию не впервые - ранее отбывал наказание за грабеж. Освободившись, он еще какое-то время находился под административным надзором. Однако не приходил вовремя отмечаться, и в итоге в отношении него снова возбудили дело за уклонение от надзора.
На время расследования подозреваемого поместили в следственный изолятор № 1 в Элисте. Однако и в СИЗО в какой-то момент он привлек внимание правоохранителей. По версии следствия, среди осужденных он пытался создать ячейку экстремисткой организации, запрещенной в стране.
Мужчина попал в поле зрения правоохранителей, когда находился в элистинском СИЗО. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
- Обвиняемый стал пропагандировать экстремистскую идеологию среди лиц, находящихся в изоляторе, - рассказали в следкоме. - Такие ячейки запрещенной организации создают с целью сплоченной группы спецконтингента следственного изолятора, объединяя осужденных общими преступными замыслами.
Но до конца дело довести не удалось. Следователи провели обыски в камерах, добросили свидетелей — осужденных и сотрудников следственного изолятора. Доказательства подтвердили подозрения, и подозреваемый стал обвиняемым.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, - добавили в ведомстве. Тем временем в Ростовской области прокуратура регулярно сообщает о нахождении в регионе и блокировке сайтов, пропагандирующих воровские законы. Иногда удается заблокировать до пяти сайтов сразу.
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