Два сайта запрещенного в России движения "АУЕ" заблокировали в Ростовской области

В Ростовской области заблокировали два экстремистских сайта Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области заблокировали два экстремистских сайта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Кагальницкая прокуратура в интернете обнаружила два ресурса, где публиковалась информация, пропагандирующая деятельность запрещенного международного движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»). Напомним, что суд признал это движение экстремистским и его деятельность запрещена на территории России. А также запрещено и распространение материалов и идеологии этого движения «АУЕ».

- В целях исключения доступа неограниченного круга лиц, а также несовершеннолетних к указанным интернет-ресурсам прокуратурой в суд направлены административные исковые заявления. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, сайты заблокированы, - говорится в тексте сообщения.

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Ресурсы закрыли, чтобы к ним не получили доступ несовершеннолетние.