В Ростовской области археологи нашли орудия труда средневековых ремесленников

Раскопки проходят с весны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Азов с апреля продолжаются раскопки в районе улицы Ленинградской - археологические изыскания перед строительством магазина. Специалисты выяснили, что с 13 по 16 век здесь располагалась часть золотоордынского города Азак. На днях здесь обнаружили орудия труда античных ремесленников. Сотрудник музея-заповедника Андрей Масловский рассказал, какие предметы откопали археологии и что они могут рассказать об истории этого места.

НАШЛИ НОЖ 14 ВЕКА

Ежегодно археологи Азовского музея-заповедника находят десятки разнообразных сосудов, сотни монет, большое количество отходов ремесленного производства. Но наиболее важное событие для них — находка ремесленного инструмента, особенно если он хорошо сохранился. Азовские ученые очень обрадовались, когда к ним в руки попал уникальный ремесленный нож 14 века.

- Чем интересен найденный нож? - задается вопросом ученый. - Пропорциями своих частей. У него очень длинная рукоять — составляет более половины длины всего предмета. Сам клинок поменьше. Скорее всего, это ремесленный нож для обработки твердых материалов.

У находки увеличена рукоятка, а сам кинжал - небольшой. Фото: Азовский музей-заповедник.

Ученые предполагают, что находка свидетельствует о том, что в Азаке трудили такие специалисты, как мастера по резке дерева и, возможно, кости.

ЦЕЛЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД ПОД ЗЕМЛЕЙ

Но данное ремесленное орудие — далеко не единственная находка на Ленинградской. Оказалось, что участок, где в скором будущем появится магазин, находится в центре бывшего средневекового города, в охранной зоне.

- В то время участок площадью 200 квадратов, на которых ведется раскоп, считался большой территорией, - признается Андрей Масловский. - На такой площади можно обнаружить большое число находок. В средневековом городе этот участок находился всего в 100 метрах от центральной улицы.

Археологи ведут раскопки на Ленинградской в Азове с апреля 2022 года. Фото: Азовский музей-заповедник.

Почти все предметы, обнаруженные в Азаке, относятся к 14 веку. Здесь археологам удалось обнаружить два жилища. Одно из них принадлежало богатому купцу. Здесь сохранился лишь подвал, где когда-то хранились товары для продажи. Второе исследуемое жилище было повреждено еще сильнее - это была обычная постройка, расположенная на земле, а не под ней.

ЗДЕСЬ КОГДА-ТО ЖИЛ ЮВЕЛИР

Кроме этих жилищ ученые нашли также огромное количество погребов.

- С погребами связано немало находок, говорящих о ремесленном производстве, - признается Андрей Масловский. - Они означают, что здесь или поблизости жили ремесленники. Так, мы обнаружили бронзовую матрицу со сложным орнаментом для штамповки тонких драгметаллов. Это вообще самая крупная матрица, найденная при раскопках. Второй важной находкой стала керамическая формочка, на обороте которой арабскими буквами сделана надпись.

Среди ценных находок - кувшины и китайские вазы. Фото: Азовский музей-заповедник.

Все эти артефакты говорят о проживании здесь человека, деятельность которого была связана с ювелирным делом. Однако не все находки принадлежали именно ювелирам, считает археолог. Обычно ремесленники — не настолько богатые люди, чтобы хранить у себя китайскую керамику. Между тем, ученым во время их работы удалось обнаружить дорогие китайские чаши - второй по сохранности развал за 50 лет проведения раскопок в городе Азове.

- Многое еще не помыто, не отреставрировано, - отмечает археолог. - От некоторых сосудов остались только отдельные фрагменты. Может быть, обнаружится что-то еще...

По словам Андрея Масловского, под найденными жилищами и ремесленными погребами находится еще целый слой античного времени, свидетельства крепостного городища. Но археологи раскапывать его не планируют. Все работы нужно завершить к началу сентября.

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