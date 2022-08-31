Как сейчас живет многодетный отец-одиночка, который несколько лет искал маму своим детям на "Одноклассниках"

Роман и Светлана пять лет прожили душа в душу. Фото: из архива героя публикации

Житель Батайска Ростовской области, 46-летний Роман Курсиш, на себе испытал все трудности родительства. Он не понаслышке знает, что такое быть отцом-одиночкой трех дочерей и двух сыновей.

БРОСИЛА И МУЖА, И ДЕТЕЙ

Больше десяти лет назад от него ушла жена. Сказала, что устала от быта и хочет свободы. Как говорит Роман, в эту новую жизнь супруги дети не вписывались. С тех пор - уроки, врачи, секции и все, что связано с воспитанием, легли на плечи одинокого отца.

- Алименты бывшая жена почти не платит, только на одного ребенка переводит то 500 рублей в месяц, то две тысячи, а, бывает, и семь, - рассказывает Роман.

После того, как супруга бросила семью, мужчина всерьез задумался: «А сможет ли он заменить и мать тоже?!».

Роман один воспитывает пятерых детей. Фото: из архива героя публикации

СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ

- Понял, что детям, особенно девочкам, нужна женская забота. Стал искать женщину, которая смогла бы полюбить не только меня, но и детей. Хотел найти им маму, - вспоминает он.

Поиски были долгими и сложными. Замуж хотели многие, но вот стать сразу и супругой и многодетной мамой желающих не было.

В какой-то момент Роман почти опустил руки. Но тут в «Одноклассниках» вдруг завязалась переписка с жительницей Батайска, Светланой. Слово за слово, и вот уже – первое свидание. Встречались недолго. Решили не тянуть время и расписаться.

- У Светы не было своих детей, а стать матерью она всегда мечтала. Поэтому с открытым сердцем приняла моих ребят, - рассказывает Роман.

Мужчина с детворой переехали к Светлане. Казалось бы, жизнь, наконец, наладилась. Женщина занималась домом, детьми, а Роман работал. К слову, отличные отношения у девочек и мальчиков сложились не только с новой женой отца, но и с ее мамой.

- Теща, Алла Александровна, приняли их, как родных внуков, - говорит Роман.

Пять лет счастливой семейной жизни пролетели, как один день. А в прошлом году Роман овдовел.

12 ЛЕТ БЕЗ ОТПУСКА

И вот, спустя почти год с момента смерти супруги, Роман рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», как живет сейчас.

- Тружусь токарем. Зарплата нормальная, на жизнь хватает, правда, в отпуск не хожу уже лет 12. У старшей дочки своя семья. А я стал дедом. Один из сыновей скоро из армии вернется, - делится мужчина.

К слову, с тещей, Аллой Александровной, у Романа и ребят прекрасные отношения.

- Она недавно даже купила дом, на который копила много лет, и разрешила нам с детьми в нем жить. Сейчас делаем ремонт, - говорит Роман. – Понимаете, у тещи никого нет, и у нас с детьми никого нет. Поэтому мы – одна семья. Так бывает в жизни, что неродные по крови люди становятся друг другу ближе всех.

Он признается, что детвора считает Аллу Александровну самой настоящей бабушкой.

- Говорят, что другой у них нет. Моя–то мать давно умерла, - делится мужчина.

Кстати, жениться вновь Роман пока не планирует.

- Цели на жизнь другие. Например, дождусь сына из армии и научу его токарному дело. Надеюсь, что тогда и поеду в отпуск, ведь сейчас на работе меня некому заменить, - улыбнулся он.

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