Ростовчане массово стали отдавать «неугодных» котов

Ростовчане рассказали, почему готовы распрощаться даже с породистыми котофеями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В последнее время на Интернет-площадках все чаще стали встречаться креативные объявления о продаже или отдаче даром домашних животных. Чего только ростовчане не приписывают своим хвостатым друзьям. Мы решили пообщаться с авторами самых «цепких» объявлений и узнать: сколько из них - правда.

БРИТАНСКАЯ ЗЛЮЧКА

- Кошка злючка, если кормить и не трогать, то вас и не тронет. Кому?, - написано в тексте первого объявления.

Злыдней оказалась 9-летняя кошка Ника. Дончанка завела животное задолго до замужества. Но потом вышла замуж и родила двоих детей, и кошка стала головной болью.

- Характер у британской породы - не подарок, это всем известно. А у меня дети. Когда они хотят ее потискать, Ника на них шипит, кусает и бьет лапой. Из-за этого малыши устраивают истерики, - изливает душу хозяйка.

Британская кошка прекрасно себя чувствовала с одной хозяйкой, но когда в доме появились муж и дети, не вынесла конкуренции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме кошки у ростовчанки живет и собака. По словам собеседницы, злючка Ника и ее застращала.

- Наш пес лишний раз ей на глаза старается не попадаться, а то начинаются сразу нападки, - признается ростовчанка.

В разговоре женщина добавила, что дважды пыталась отдать британку в добрые руки. Но никто на объявление так и не откликнулся.

БРУТАЛЬНЫЙ И КАСТРИРОВАННЫЙ

Чем креативней рассказ о питомце, тем выше ценник. Брутального черного кота Барона продают за десять рублей.

Со слов хозяев, из брутальности у двухлетнего кота лишь характер. Барон ведет себя благородно, никого не кусает, ни на кого не шипит, любит играть в кошачьи игрушки. Но на руки идет только по настроению. Мужественности коту прибавляет холеный вид и крупные размеры. Кстати, кот-мачо оказался еще и кастрированным.

Пристраивают не только миленьких котят, но и брутальных котов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Зеленоглазый красавец привит и обработан от всех паразитов, - подчеркивает собеседник.

Причину отдачи кота чужим людям хозяин озвучивать не захотел.

«НАУЧИТ ВАС, КАК НАДО ОТДЫХАТЬ И ЛЕНТЯЙНИЧАТЬ»

Пока одни выискивают у своих пушистых комочков новые качества и способности, другие пошли иным путем и бьют по самооценке.

- Кошка научит вас не бояться быть странным и смешным, не зависеть от чужого мнения и бездельничать без чувства вины. А еще превратит вас в настоящего красавчика, - написано в первых строчках еще одного объявления.

Авторы объявлений предлагают учиться у котофеев лениться и не испытывать за это чувство вины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все эту под силу принцессе-кошке Замире. Хозяйка подчеркивает, что всему этому хвостатая обольстительница готова научить за миску вкусного корма.

Ростовчанка говорит, что Замира сама недавно сама была беспомощной. Ее привезли из Мариуполя волонтеры. А она ее забрала к себе домой. Отмыла, накормила и обеспечила уверенность в завтрашнем дне. Но потом все пошло не по плану.

- Она так и не подружилась с моим котом, принцесса наша - собственница. Поэтому ищу ей дом без других животных, - вздыхает собеседница.

КОТ В ОБМЕН НА КВАРТИРУ

И самый «горячий» лот - кот Чертила за миллион.

Ростовчанин уверяет, что его кот поможет против злых сил. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Чертила отгоняет злые силы. Цена ему миллион. Можете и квартиру за него обменять, если есть такая возможность, - пишет суеверный дончанин.

Вот только дозвониться до хозяина магического кота так и не удалось. А через день мужчина и вовсе убрал объявление. Может, все же нашелся желающий?

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